SWORD ART ONLINE Last Recollection es la culminación de una serie de videojuegos inspirados en el exitoso anime SWORD ART ONLINE. Desarrollado por Aquria y publicado por Bandai Namco, este título se adentra en el emocionante arco argumental de “The War of the Underworld.”

El título de Bandai Namco se puede disfrutar tanto en la generación anterior y actual de consolas, además de PC.

En contexto

Este título presenta una experiencia de rol y acción más convencional en comparación con sus predecesores. A diferencia de los juegos anteriores de la serie, este título opta por un enfoque más lineal en el diseño de niveles, dejando la mayor parte de la exploración para después de completar la historia principal. La trama, retomando los eventos de Alicization Lycoris, agrega una campaña original. Un Caballero Oscuro, llamada Dorothy, cruza al reino humano en busca de la paz, y Kirito, junto con sus amigos, emprenden un viaje al Mundo Subterráneo para negociar con sus líderes y alcanzar un acuerdo.

En cuanto a la historia, Dorothy, como personaje original, experimenta un desarrollo notable a lo largo de la trama. Esta se maneja de manera más efectiva en comparación con la entrega anterior, Medina, donde se desarrolló principalmente a través de contenido descargable adicional, aunque este personaje muestra inseguridad y autocrítica, dudando de su capacidad para liderar y tener éxito, su arco puede parecer un tanto trillado. No obstante, resulta interesante ver cómo se aísla del grupo en previsión de un posible enfrentamiento si las negociaciones fracasan, confiando en la capacidad de Kirito para resolver muchas situaciones.

Tiempo

La campaña principal requirió aproximadamente unas 20 horas para completarse, y la trama se vuelve más intrigante alrededor del Capítulo 5. La experiencia en su conjunto está bien estructurada, lo que facilita el progreso en el juego. En la mayoría de las áreas, no es necesario realizar “grind” excesivo ni enfrentar enemigos especialmente desafiantes en la dificultad normal. Sin embargo, aquí es donde surgieron algunos problemas.

Detalles

El Mundo Subterráneo, tal como se representa en el juego, carece de atractivo visual. Está repleto de acantilados, cuevas, castillos, más acantilados, ruinas y más cuevas. Aunque este diseño transmite eficazmente la dureza de la vida en ese mundo, no resulta particularmente atractivo desde un punto de vista estético. La linealidad de la campaña también vuelve la exploración un tanto monótona, ya que solo es necesaria si buscas objetos relacionados con misiones secundarias. Este enfoque simplista se manifiesta aún más en la escasez de materiales que los enemigos suelen dejar caer.

Por otro lado, el juego recompensa a los jugadores con nuevas armas, equipamiento y puntos de habilidad para el desarrollo de personajes. Sin embargo, hacia el cuarto capítulo, los jugadores ya deberían disponer de la mayoría de las habilidades que deseen dominar. Aunque se desbloquean nuevas de estas al cumplir condiciones específicas.

La mayoría de ellas ya están disponibles desde el principio, lo cual limita la personalización del equipo por parte del jugador en cierta medida, aunque se pueden ajustar las acciones de los compañeros de la IA.

Las misiones secundarias se encuentran en las ciudades, aunque suelen resultar olvidables. Por lo general, implican la derrota de enemigos específicos o la recolección de objetos perdidos.

Una de las dificultades que enfrenté durante mi juego fue la falta de claridad en la forma de abordar tanto las misiones principales como las secundarias. A menudo, me vi luchando para entender los objetivos y cómo avanzar, lo que puede ser frustrante para los jugadores.

A la acción

El combate en SWORD ART ONLINE Last Recollection destaca como uno de los mejores aspectos de la serie hasta el momento. Se nota que una parte considerable del presupuesto y tiempo de desarrollo se destinó a hacer que el combate sea excepcional. Los ataques y sistemas de combos resultan impresionantes, y aunque los enfrentamientos pueden parecer repetitivos al principio, con el tiempo, a medida que desbloqueas nuevas habilidades y aprendes a encadenarlas eficazmente con los compañeros de IA, este se vuelve altamente satisfactorio.

Además de las esquivas perfectas que ralentizan el tiempo, lo que te permite ejecutar más ataques, existen formas de interrumpir las secuencias de combos de los enemigos y destruir sus escudos para infligir un daño elevado. También puedes llevar a cabo ataques en grupo, aunque estas animaciones pueden volverse un tanto tediosas con el tiempo.

Una estrategia peculiar implica debilitar la salud de enemigos fuertes al comienzo del juego. Los compañeros de la IA tienen una resurrección programada si caen en batalla, por lo que puedes aprovechar esto permitiendo que tus compañeros de equipo reciban golpes mientras debilitas lentamente la salud del enemigo. No obstante, desaconsejo esta táctica, ya que las recompensas no son especialmente gratificantes.

En pantalla

A pesar de que el combate es uno de los puntos más destacados, la presentación general del juego deja bastante que desear. Se enfrenta a problemas de aparición repentina de objetos, y los gráficos parecen pertenecer a una generación anterior de la PS4.

A pesar de mostrar un mayor detalle, se nota que necesita mejoras, ya que la aparición súbita de objetos al transitar por las ciudades importantes no se ajusta a los estándares de lanzamientos contemporáneos. Además, encontré que las misiones de los episodios de los personajes resultaban más atractivas que las animaciones en 3D, ya que los modelos de personajes parecían estar un paso atrás en términos de actualización.

Como juego de reencuentro, SWORD ART ONLINE Last Recollection presenta una extensa lista de personajes introducidos a lo largo de cada capítulo. Aunque la trama principal apenas toca brevemente a la mayoría de estos, las misiones de los capítulos ofrecen valiosas perspicacias sobre el elenco secundario. Incluso personajes originales de Hollow Fragment hacen apariciones, lo que agrega un agradable toque al juego.

La actuación vocal es excelente para todos los personajes, aunque el diseño de sonido a veces resulta insatisfactorio, con momentos de silencio que interrumpen el flujo. No obstante, algunos de los momentos de actuación destacan especialmente en el capítulo final, donde las emociones se desatan por completo. La conclusión es excepcional y hace que el juego sea accesible para los aficionados casuales, gracias a la inclusión de un modo de historia que permite disfrutar de la trama.

Conclusión

En resumen, SWORD ART ONLINE Last Recollection ha tenido en cuenta la retroalimentación recibida y ofrece una de las mejores entregas de la serie SAO hasta la fecha. El juego logra con éxito que todos los jugadores experimenten la conclusión de esta épica campaña, pero las misiones lineales y la exploración anticuada pueden dificultar su recomendación como JRPG de acción moderno.

Además, la falta de claridad en la resolución de misiones, tanto principales como secundarias, puede resultar frustrante para los jugadores. Es esencial señalar que las opiniones en torno al juego son diversas, con algunas preocupaciones expresadas por ciertos jugadores, como su supuesta similitud con la entrega anterior, Lycoris, en términos de jugabilidad y la falta de un mundo abierto.

La trama también ha generado debate, dado que algunos consideran que la introducción de un nuevo personaje femenino podría desviar la atención de la trama principal relacionada con llevar a Alice al Altar del Fin del Mundo. Evidentemente, existen expectativas variadas dentro de la comunidad de jugadores, y solo el tiempo determinará si SWORD ART ONLINE Last Recollection logra satisfacer a todos los fanáticos de la serie.

El análisis de SWORD ART ONLINE Last Recollection fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Bandai Namco para PlayStation 5.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: Bandai Namco

• GÉNERO: Rol, Acción, Combate

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• PUNTAJE: 7.5

Tráiler de SWORD ART ONLINE Last Recollection