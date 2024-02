Este miércoles 21, Nintendo desarrolló un nuevo evento en línea, un nuevo Nintendo Direct pero dedicado a compañía de terceros, vale decir que se pudo apreciar diversos videojuegos que llegarán a la consola híbrida de la compañía japonesa en los próximos meses.

Así que si te perdiste el evento de este pasado 21 de febrero aquí te traemos varios de los títulos presentados.

Grounded: Juego de supervivencia exclusivo para Xbox y PC que llegará el próximo 16 de abril.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist : Título ubicado en el mismo universo que Ender Lillies llegará este año.

Epic Mickey: Rebrushed: Una versión remasterizada del clásico que pudímos ver en la Nintendo Wii y que llegará este año.

· SOUTH PARK: SNOW DAY!: Este videojuego saldrá a la venta el próximo 26 de marzo, y ya se puede precomprar.

World of Goo 2: Secuela del clásico título de Wii que llegará el 23 de mayo como una exclusividad de Nintendo Switch .

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time: Título de la saga Fantasy Life el cual nos permite. Saldrá el 10 de octubre.

: Título de la saga el cual nos permite. Saldrá el 10 de octubre. Another Crab’s Treasure: Videojuego con estilo ‘souls’ llegará el 25 de abril.

Pepper Grinder: Devolver Digital trae el nuevo juego independiente desde el 28 de marzo.

Pocket Card Jockey: Ride On!: Secuela del clásico título de 3DS, hasta ahora exclusiva de Apple Arcade, pero que finalmente llega a la consola híbrida de Nintendo.

Endless Ocean Luminous: Secuela del clásico videojuego de exploración submarina que vímos en Wii y que llegará para Nintendo Switch el 2 de mayo.

Otros juegos anunciados durante la presentación Nintendo Direct fueron los anuncios de Killer Instinct, RC PRO-AM, Battletoads in Battlemaniacs, Blast Corps y Snakerattle N Roll los cuales ya están disponibles en la tienda virtual Nintendo Switch Online, fuera de Snufkin: Melody of Mooninvalley, Tales of Kenzera: Zau, Pentiment, entre otros.