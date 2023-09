El concepto de juegos de conducción de mundo abierto no es nuevo y actualmente es popular gracias a Forza Horizon. La saga The Crew de Ubisoft ya lleva muchos años entre nosotros y después de dos entregas interesantes, nos presentan una nueva experiencia que bebe muchísimo de la franquicia de Xbox.

El título de Ubisoft propone espectaculares carreras de diversas categorías en un mundo abierto muy bien recreado en Hawaii.

Primera

The Crew Motorfest no esconde ninguna influencia y quiere mostrarse al jugador como una aventura fresca, divertida y que conoce bien sus virtudes. Lamentablemente la conocida como “inspiración” es muy delgada y si las virtudes no son tan potentes como en el juego de PlayGround Games, puede que termine por alejar a los jugadores. The Crew Motorfest llega en un momento muy interesante, Forza Horizon 5 tiene infinidad de contenido variado y estamos a días de la nueva entrega de la franquicia bandera de Turn 10 Studios, Forza Motorsport, por lo que los jugadores tienen de donde elegir y aquí es donde este “Ubisoft Original” tiene que brillar por luz propia.

En el paraíso

Ahora nos encontramos en Hawaii, un destino paradisiaco bastante importante y como no, un festival está sucediendo en el estado. Aquí es donde tendremos que elegir diferentes “playlist”, que son grupos de retos temáticos y muy entretenidos. Hay que resaltar que The Crew Motorfest quiere juntar tanto a los fanáticos del arcade como la simulación así que tendremos inclusa una “playlist” enfocada al automovilismo.

Variedad

Al igual que en otras entregas, tenemos eventos dinámicos muy variados que nos ayudarán a conseguir puntos, batir récords y crear nuestra propia leyenda en el festival. Con los puntos que consigamos, es posible, como no, comprar nuevos vehículos y mejorarlos. Me pareció muy agradable y sencilla la forma de modificar nuestro automóvil para mejorarlo según vayamos consiguiendo piezas. Quizás no es algo tan detallado como se esperase ya que sigue un sistema sencillo de puntuación, pero es genial sentir como podemos modificarlo poco a poco.

La sensación de velocidad está muy bien lograda y si bien hay que aprender a conducir, después de unos minutos estarás corriendo como un campeón. Quizás no todos los diferentes tipos de vehículos tengan la misma facilidad de manejo, pero eso demuestra el interés que tienen de qué se distingan entre ellos. No voy a pedir un grado de precisión como PlayGround Games o los maestros de Turn 10, pero es un juego con una conducción muy correcto.

Incluso la gran cantidad de autos disponibles demuestra una vez más el cariño de Ubisoft por este título y si bien el gimmick de festival ya está muy tocado estos últimos años, se disfruta bastante. Quizás uno más narrativo, como el primero, esté lejos de volver (aunque lo prefiero) pero creo que puede cumplir el espacio hasta un próximo Forza Horizon 6 ya que PlayGround Games está centrando sus esfuerzos en el siguiente Fable.

Visual y sonido

Gráficamente es un buen muy vistoso y la ambientación colorida y viva de Hawaii ayuda bastante. Si bien toda la acción se centra en una isla del archipiélago, se pudo hacer algo interesante con actividades exclusivas según la geografía de cada isla. A nivel sonoro está muy bien, tanto sus canciones elegidas como los sonidos obligatorios de este tipo de juegos.

Conclusión

The Crew Motorfest tiene las herramientas necesarias para ser un buen juego. Se entiende por qué han elegido ese enfoque festivo y creo que cumple con lo que han querido proponer (por algo es The Crew Motorfest y no The Crew 3), pero se ha alejado aún más de sus orígenes.

La tarea que tiene ahora es mantenerse a flote y ofrecer contenido que sea de calidad. Con Ubisoft nunca se sabe pero si mi queridísimo Roller Champions sigue con vida, se que a The Crew Motorfest le va a ir bien. Quizás como un punto de partida puede estar muy bien pero tiene que plantearse en cómo revertir ese segundo lugar en esta larga carrera que son los videojuegos de conducción.

El análisis de The Crew Motorfest fue desarrollado gracias al envío de una copia digital enviada por Ubisoft para consoa PlayStation 5.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

• DESARROLLADORA: Ubisoft Ivory Tower

• GÉNERO: Conducción, Carreras, Mundo abierto

• DISTRIBUIDOR: Ubisoft

• PUNTAJE: 8.5

Tráiler de lanzamiento de The Crew Motorfest