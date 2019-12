Falta poco para los Games Awards, la ceremonia dedicada al reconocimiento de los mejores títulos de la industria. En esta oportunidad, el evento se celebrará el 12 de diciembre en Los Ángeles, Estados Unidos. Los nominados competirán en 29 categorías distintas, siendo la más importante el mejor videojuego de 2019.

La sexta edición de los Games Awards se transmitirá en distintas plataformas este jueves a partir de las 8:30 p.m. (hora peruana). Podrás seguir la cobertura a este evento a través de la página oficial del certamen, en su canal de Twitch y en YouTube.

“Hace seis años aposté todo lo que tenía para crear The Game Awards como una forma de celebrar nuestra pasión por los juegos”, explicó Geoff Keighley, fundador y presentador del evento, en un comunicado.

“Ahora parece el momento adecuado para dar el siguiente paso con The Game Festival, un enfoque completamente digital para el espacio de eventos destinados para los consumidores. Seamos realistas: no todos pueden asistir a una feria física o un evento de consumo. El Game Festival está diseñado desde cero como un evento sin barreras, extendiendo los beneficios de un evento físico a la comunidad global de jugadores que ve The Game Awards”, añadió.

Los candidatos a mejor videojuego en The Game Awards 2019 son Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro: Shadows Die Twice y The Outer Worlds.

THE GAME AWARDS | Horarios de transmisión

Estados Unidos (Los Ángeles): 12 de diciembre a las 17.30 horas.

España (horario peninsular): 13 de diciembre a las 2:30 horas.

México (Ciudad de México): 12 de diciembre a las 19:30 horas.

Costa Rica: 12 de diciembre a las 19:30 horas.

El Salvador: 12 de diciembre a las 19:30 horas.

Honduras: 12 de diciembre a las 19:30 horas.

Guatemala: 12 de diciembre a las 19:30 horas.

Nicaragua: 12 de diciembre a las 19:30 horas.

Chile: 12 de diciembre a las 22:30 horas.

Argentina: 12 de diciembre a las 22:30 horas.

Paraguay: 12 de diciembre a las 22:30 horas.

Uruguay: 12 de diciembre a las 22:30 horas.

República Dominicana: 12 de diciembre a las 21:30 horas.

Venezuela: 12 de diciembre a las 21:30 horas.

Colombia: 12 de diciembre a las 20:30 horas.

Ecuador: 12 de diciembre a las 20:30 horas.

Perú: 12 de diciembre a las 20:30 horas.