Solo es cuestión de horas para disfrutar The Game Awards 2022. El evento está programado para el 8 de diciembre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, y la comunidad gamer está emocionada sobre qué cosas podemos esperar. Además de anticipar los posibles ganadores, las desarrolladoras aprovechan el espacio para hacer anuncios de futuros videojuegos. Veamos cuáles son las predicciones para el importante evento.

Lo primero es pensar que Vampire Survivors ganará el premio al Mejor Juego Indie Debut. Lanzado en acceso anticipado en diciembre pasado, Vampire Survivors logró convertirse rápidamente en una sensación para la comunidad. Con su reciente premio Breakthrough Award en los Golden Joystick Awards, no será sorprendente ver que este título gane la categoría.

Con el lanzamiento de Bioshock Infinite en 2013, el nuevo juego de Bioshock será el primer título de la franquicia en más de una década. Lo más probable es que veamos un avance del nuevo juego de Bioshock que está en desarrollo desde 2019.

Recordemos que The Game Awards estrenan una nueva categoría con mejor adaptación, que se centra en adaptaciones de videojuegos IPS, y Arcane tiene todas las de ganar. Lanzado el año pasado en Netflix, Arcane se sumerge perfectamente en la tradición de League of Legends y permite que las personas que no juegan al popular MOBA se involucren con la historia.

Por último, quizá tengamos el anuncio de lo que será el remake de Donkey Kong 64. Si bien ha sido ignorado por The Game Awards durante años, los fanáticos leales siguen con la esperanza de divertirse con el supuesto título. La fe es lo último que se pierde.

THE GAME AWARDS | Lista de nominados

Premio al juego del año

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

(Asobo Studio / Focus Entertainment) Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco)

(FromSoftware / Bandai Namco) God of War Ragnarök (Sony Santa Monica / Sony Interactive Entertainment)

(Sony Santa Monica / Sony Interactive Entertainment) Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

(Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment) Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna)

(BlueTwelve Studio / Annapurna) Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft / Nintendo)

Mejor juego de acción

Bayonetta 3 (Platinum Games / Nintendo)

(Platinum Games / Nintendo) Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward / Activision)

(Infinity Ward / Activision) Neon White (Angel Matrix / Annapurna)

(Angel Matrix / Annapurna) Sifu (Sloclap)

(Sloclap) Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Tribute Games / Dotemu)

Mejor juego de aventura y acción

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

(Asobo Studio / Focus Entertainment) God of War Ragnarök (Sony Santa Monica / Sony Interactive Entertainment)

(Sony Santa Monica / Sony Interactive Entertainment) Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

(Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment) Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna)

(BlueTwelve Studio / Annapurna) TUNIC (TUNIC Team / Finji)

Mejor juego de rol (RPG)

Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco)

(FromSoftware / Bandai Namco) Live a Live (Square Enix / Nintendo)

(Square Enix / Nintendo) Pokémon Legends: Arceus (Game Freak / Nintendo / TPCI)

(Game Freak / Nintendo / TPCI) Triangle Strategy (Artdink / Square Enix)

Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft / Nintendo)

Mejor juego de lucha o pelea

DNF Duel (Arc System Works / EIGHTING / NEOPLE / NEXON)

(Arc System Works / EIGHTING / NEOPLE / NEXON) JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (CyberConnect 2 Co. Ltd / Bandai Namco)

(CyberConnect 2 Co. Ltd / Bandai Namco) The King of Fighters XV (SNK / Plaion)

(SNK / Plaion) MultiVersus (Player First Games / WB Games)

(Player First Games / WB Games) Sifu (Sloclap)

Mejor juego de estrategia o simulador

Dune: Spice Wars (Shiro Games / Funcom)

(Shiro Games / Funcom) Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft Milan / Paris / Ubisoft)

(Ubisoft Milan / Paris / Ubisoft) Total War: WARHAMMER III (Creative Assembly / Sega)

(Creative Assembly / Sega) Two Point Campus (Two Point Studios / Sega)

(Two Point Studios / Sega) Victoria 3 (Paradox Development Studio / Paradox Interactive)

Mejor juego familiar

Kirby and the Forgotten Lan d (HAL Laboratory / Nintendo)

d (HAL Laboratory / Nintendo) LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Traveller’s Tales / WB Games)

(Traveller’s Tales / WB Games) Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft Milan / Paris / Ubisoft)

(Ubisoft Milan / Paris / Ubisoft) Nintendo Switch Sports (Nintendo EPD / Nintendo)

(Nintendo EPD / Nintendo) Splatoon 3 (Nintendo EPD / Nintendo)

Mejor juego deportivo o de conducción

F1 22 (Codemasters/EA Sports)

(Codemasters/EA Sports) FIFA 23 (EA Vancouver/Romania/EA Sports)

(EA Vancouver/Romania/EA Sports) NBA 2K23 (Visual Concepts/2K Sports)

(Visual Concepts/2K Sports) Gran Turismo 7 (Polyphony Digital/SIE)

(Polyphony Digital/SIE) OlliOlli World (Roll 7/Private Division)

Mejor dirección de juego

Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco)

(FromSoftware / Bandai Namco) God of War Ragnarök (Sony Santa Monica / Sony Interactive Entertainment)

(Sony Santa Monica / Sony Interactive Entertainment) Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

(Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment) Immortality (Half Mermaid)

(Half Mermaid) Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna)

Mejor guión o narrativa

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

(Asobo Studio / Focus Entertainment) Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco)

(FromSoftware / Bandai Namco) God of War Ragnarök (Sony Santa Monica / Sony Interactive Entertainment)

(Sony Santa Monica / Sony Interactive Entertainment) Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

(Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment) Immortality (Half Mermaid)

Mejor dirección artística

Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco)

(FromSoftware / Bandai Namco) God of War Ragnarök (Sony Santa Monica / Sony Interactive Entertainment)

(Sony Santa Monica / Sony Interactive Entertainment) Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

(Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment) Scorn (Ebb Software / Kepler Interactive)

(Ebb Software / Kepler Interactive) Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna)

Mejor música

Olivier Deriviere, A Plague Tale: Requiem

Tsukasa Saitoh, Elden Ring

Bear McCreary, God of War Ragnarök

Two Feathers, Metal: Hellsinger

Yasunori Mitsuda, Xenoblade Chronicles 3

Mejor interpretación o actuación

Ashly Burch como Aloy en Horizon Forbidden Wes t

t Charlotte McBurney como Amicia en A Plague Tale: Requiem

Christopher Judge como Kratos en God of War Ragnarök

Manon Gage como Marcel en Immortality

Sunny Suljic como Atreus en God of War Ragnarök

Mejor juego independiente

Cult of the Lamb (Massive Monster / Devolver Digital)

(Massive Monster / Devolver Digital) Neon White (Angel Matrix / Annapurna)

(Angel Matrix / Annapurna) Sifu (Sloclap)

(Sloclap) Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna)

(BlueTwelve Studio / Annapurna) TUNIC (TUNIC Team / Finji)

Mejor juego móvil

Apex Legends Mobile (Lightspeed & Quantum / Respawn / EA)

(Lightspeed & Quantum / Respawn / EA) Diablo Immortal (Blizzard / NetEase)

(Blizzard / NetEase) Genshin Impact (HoYovese)

(HoYovese) MARVEL SNAP (Second Dinner Studios / Nuverse)

(Second Dinner Studios / Nuverse) Tower of Fantasy (Hotta Studio / Perfect World / Level Infinite)

Mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada

After the Fall (Vertigo Games)

(Vertigo Games) Among Us VR (Schell Games / InnerSloth)

(Schell Games / InnerSloth) BONELAB (Stress Level Zero)

(Stress Level Zero) Moss: Book II (Polyarc)

(Polyarc) Red Matter 2 (Vertical Robot)

Mejor multijugador

Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward / Activision)

(Infinity Ward / Activision) MultiVersus (Player First Games / WB Games)

(Player First Games / WB Games) Overwatch 2 (Blizzard)

(Blizzard) Splatoon 3 (Nintendo EPD / Nintendo)

(Nintendo EPD / Nintendo) Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Tribute Games / Dotemu)

Juego más esperado o anticipado

Final Fantasy XVI (Square Enix)

(Square Enix) Hogwarts Legacy (Avalanche Software / WB Games)

(Avalanche Software / WB Games) Resident Evil 4 (Capcom)

(Capcom) Starfield (Bethesda Game Studios / Bethesda)

(Bethesda Game Studios / Bethesda) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD / Nintendo)

