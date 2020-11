El evento The Game Awards es conocido como el ‘Oscar’ de los videojuegos. En esta ceremonia anual se entregan los premios a los títulos más destacados en las diferentes consolas.

Por supuesto, también se le da reconocimiento a los juegos independientes y se realizan anuncios de nuevos títulos que se lanzarán en el 2021. En esta ocasión, se espera que haya sorprendentes avances de juegos para PS5 y Xbox Series X.

Según el periodista de videojuegos Geoff Keighley, el evento se ha programado para el 10 de diciembre, solo cuatro semanas desde ahora. “Premios. Anuncios de nuevos juegos. Primicias. Música. Y mucho más”, escribe el periodista en sus redes sociales.

Este gran anuncio llega acompañado de un teaser en el que ya podemos ver el tema del evento. Los colores de esta edición serán negro, rojo y blanco; el año pasado se optó por un diseño futurista de neón.

¿Qué juego crees que se llevará el premio mayor? Fall Guys, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II y Animal Crossing: New Horizons son algunos de los favoritos de la comunidad.