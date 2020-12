The Last of Us Part II es uno de los grandes candidatos a llevarse el galardón de “Mejor Juego del Año” en el evento The Game Awards 2020. A falta de una semana para que inicie esta gala, Sony comparte un tráiler del juego centrado en un personaje secundario.

Recordemos que se trata de un juego que se lanzó en junio de este año, pero invita a muchos más gamers a probar esta experiencia que por fin cierra la historia de Joel y Ellie. Pese a que la trama se centra en estos dos personajes; esta vez, Sony le da más pantalla a Abby.

Al principio se mostró a este personaje como una enemiga a la cual hay que vencer o eliminar. Pero el juego nos da muchos minutos de jugabilidad para ponernos en la piel de Abby y así conocer todo su sufrimiento.

The Last of Us 2 básicamente nos adentra en el mundo post apocalíptico para comprender lo duro de la vida de los personajes. Todas sus acciones están justificadas en una duro viaje emocional.

¿Crees que TLOU 2 gane la estatuilla a ‘Mejor Juego del Año? Doom Eterna, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades y Animal Crossing: New Horizon son los otros nominados al mismo premio.