“The Last of Us” se ha convertido en la nueva serie de moda. Lamentablemente, el capítulo 9, el último de la primera temporada, se estrenará el domingo 12 de marzo a las 8:00 p.m. (hora peruana). Ha sido un largo camino, pero es momento de despedirse de Ellie y Joel.

En el capítulo 8, vimos que Ellie debe cuidar a Joel, quien se encuentra muy enfermo y no puede valerse por sí mismo. La pequeña debe buscar comida y medicinas, pero se da con la sorpresa que cerca de su refugio se encuentra un asentamiento liderado por David.

En el videojuego de Naughty Dog, vemos que Ellie debe negociar con ellos para evitar ser saqueados o ser atacados. A estas alturas la pregunta cae de madura, ¿qué tan fiel ha sido la serie con respecto al videojuego?

Si has visto toda la serie y has disfrutado de los juegos de consolas, sabrás que HBO se ha tomado la libertad para expandir la trama de algunos personajes, como Billy y Frank, mientras que en otras ocasiones se mantuvo fiel al título de PS4.

Comparación entre el juego y la serie

El canal de YouTube Heavy Spoilers Clips ha compartido una comparación entre el capítulo 8 del juego. Cada detalle es importante: desde el momento en el que Ellie se encuentra con David, cuando es apresada y le daña la mano, hasta la escena del incendio.

Al final de la serie, vemos que se reúnen los dos protagonistas. Ella se encuentra en shock tras asesinar a los seguidores de David, mientras que Joel está sin palabras y solo atina a abrazarla.

