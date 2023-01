Quién lo diría... Las series inspiradas en videojuegos suelen adaptar la trama con cierta libertad creativa, pero ese no parece ser el caso de The Last of Us en la plataforma de HBO. El primer episodio, en realidad, resuelve varios misterios que no fueron explicados en el videojuego de Naughty Dog, y aquí te contamos cuáles son.

Tan solo en la escena de apertura, ambientada en 1968, vemos a dos científicos debatiendo sobre la mayor amenaza para la humanidad en un programa de TV. Uno de ellos afirma que cree que las infecciones por hongos eventualmente podrían ser más peligrosas que las de las bacterias o los virus. El científico es cuestionado porque las infecciones por hongos no pueden soportar temperaturas más altas, de ahí su tendencia a ser parásitos de insectos y otros artrópodos de sangre fría como el virus Cordyceps de The Last of Us.

En respuesta a esto, el científico afirma que ciertas condiciones podrían significar que los hongos parásitos comunes pudieran mutar y evolucionar, aprendiendo a vivir dentro del cuerpo humano. El experto insiste en que si la Tierra en su conjunto se calentara, estos hongos podrían evolucionar para soportar temperaturas más altas, lo que les permitiría tener un huésped humano.

Primera escena de The Last of Us en PlayStation

Toda esta información es nueva respecto al videojuego, en el que la transmisión del virus a los humanos se daba por cultivos infectados. Recién ahora, gracias a la serie, nos enteramos que hacía falta el calentamiento global para que el hongo responsable del Cordyceps pueda adaptarse al cuerpo humano.

Otro misterio era saber cómo Sarah arregló el reloj de Joel. En la serie, vemos a Sarah yendo a un relojero para arreglar el dispositivo como regalo de cumpleaños. En el videojuego, nada de esto aparece y solo vemos a Sarah regalando el reloj reparado a Joel en la misma noche que se originó el brote.

Algo más que no responde el videojuego es dónde estaba Joel cuando Sarah se despierta por las explosiones causadas por el brote. Al rato aparece Joel sin dar explicaciones sobre dónde estaba o por qué abandonó la casa cuando estuvo con Sarah más temprano esa misma noche.

Tráiler de la serie The Last of Us

La serie de The Last of Us explica que, después de que Sarah se quede dormida, Joel recibe una llamada telefónica de Tommy en la que le informa que ha sido arrestado y necesita su ayuda. Esto explica por qué tanto Joel como Tommy aparecen juntos para salvar a Sarah en el episodio y por qué Sarah estaba sola una vez que se despertó en el videojuego.

Un dato más que precisa la serie es cómo se infectaron los vecinos de Joel y Sarah. En el videojuego, solo vemos a un Jimmy infectado por el virus Cordyceps ingresando a la casa de los protagonistas para atacarlos. Joel logra reducirlo de un disparo y es cuando escapan en la camioneta. La historia en la serie es un tanto distinta: primero nos enteramos que un anciano residente de los vecinos se encuentra en un estado casi catatónico y lo mismo sucede con la Sra. Adler. Cuando sucede el caos de la noche del brote, nos enteramos que el residente se comió a la pareja Adler y es la primera familia en infectarse. Sarah luego explica que el origen de la infección fue el anciano residente que era llevado a la ciudad (centro de la epidemia) por los Adler.

Un misterio más que resuelve la serie es la relación Joel y Tess. El videojuego no explica nada al respecto y los gamers sospechaban de un vínculo amoroso, y la serie acaba confirmándolo con la escena de Tess subiéndose a la cama detrás de Joel para abrazarlo. Al menos sabemos que comparten intimidad y quizá una relación amorosa.

Ya para acabar, ¿nunca se preguntaron cómo Joel y Tess se comunican con Bill y Frank? La serie explica que usan radios para eso y eso es algo que nunca explicaron en el videojuego. Es un dato menor, pero revela que siempre estuvieron en comunicación antes de la aparición de Ellie.

