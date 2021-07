Naughty Dog no solo cuenta con populares videojuegos de las consolas de PlayStation, sino que ahora, junto a HBO, dará el salto a la pantalla chica. Los populares personajes del juego de zombies The Last of Us se adaptarán a una serie corta.

Por lo pronto, se sabía que el actor Pedro Pascal interpretaría a Joel, Nico Parker será Sarah, la hija de Joel, y Bella Ramsey tomará el papel de Ellie. No obstante, fue el actor Gabriel Luna quien compartió la primera imagen del set.

Así es, la serie ya dio inicio al rodaje y se ha confirmado que Luna interpretará a Tommy, el tío de Sarah. Por supuesto, esto ha revelado algunos detalles de la trama, la cual se podría centrar en el día cero de la infección.

En el videojuego nunca se explica cuál fue el motivo por el cual la gente comenzó a transformarse. Solo vimos las imágenes de unas instalaciones explotando, seguidamente vemos que atacan la casa de Joel y debe salir corriendo.

“Ya amo a esta gente”, es lo que se lee en la publicación de Instagram del actor. Lamentablemente, todavía no podemos verlos en sus respectivos atuendos para saber cómo transformarán a Pascal en Joel.

Sony ha confirmado que tiene planes para adaptar varias de las franquicias de PlayStation a series de televisión o películas. Recordemos que Tom Holland interpretará Nathan Drake en la cinta de Uncharted, mientras que HBO trabaja en la adaptación del juego The Last of Us.

Se cree que la producción narrará la historia original de Joel y Ellie. Pedro Pascal interpretará al primer personaje luego de haber participado en la serie The Mandalorian de Disney.

Por otro lado, la joven actriz Bella Ramsey (Juego de tronos) tomará el papel de Ellie. No obstante, hay otra pequeña que se suma al reparto. El medio Variety confirmó que HBO ha seleccionado a Nico Parker.

La niña de solo 16 años de edad tomará el papel de Sarah Miller. ¿No te suena este nombre? Pues se trata de la hija de Joel, la cual fue asesinada durante los primeros minutos del primer juego.

Se espera que el rodaje inicie el cinco de julio y se extienda hasta 2022. El estreno, por otro lado, se programaría para 2023 ya que los tiempos de postproducción se extenderían si la pandemia continúa.

