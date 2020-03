’The Last of Us: La serie’: Ellie seguirá manteniendo su orientación sexual en la nueva producción de HBO.

Los seguidores de ‘The Last of Us’ se sienten emocionados tras la noticia de que la popular franquicia contará con una serie exclusiva de HBO. Sin embargo, aún hay dudas que a miles de fanáticos no les queda claro.

Craig Mazin, guionista y productor de la adaptación para HBO de ‘The Last of Us’, mencionó que Ellie seguirá manteniendo su orientación sexual tal y como se ha visto en el videojuego.

Si has visto el tráiler de ‘The Last of Us: 2′ que se publicó en el E3 2018, sabrás que la joven (Ellie) es homosexual, algo que luego fue confirmado por Halley Gross, coguionista de la secuela. “Ellie es lesbiana. Nació lesbiana. Esto es exactamente lo que es. Y para explorar quién es ella cuando era adolescente y adulta, no sería honrarla ocultar alguna faceta de sí misma. Queremos involucrarnos con ella como un personaje completo”, mencionó en una entrevista para IGN.

You have my word. — Craig Mazin (@clmazin) March 5, 2020

Por el momento, no se sabe si su orientación sexual se revelerá en la primera temporada de la serie, puesto que se busca seguir la historia del videojuego. Sin embargo, si se da el caso, Craig Mazin, ha revelado que no modificará nada de la trama original.

Hasta el momento no se ha revelado más detalles de la producción de la serie, sobre todo cuándo se les ha preguntado cuando llegará a la popular plataforma de video. Además, no se saben los nombres de los actores que protagonizarán la nueva producción.

Recordemos que el nuevo videojuego de Naughty Dog, ‘The Last of Us: 2’, se estrenará el 29 de mayo del presente año a nivel mundial.