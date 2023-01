Actualmente, Naughty Dog cuenta con un importante proyecto entre manos: el estreno de la serie “The Last of Us” a través de HBO. Lamentablemente, no ha anunciado el desarrollo de otro videojuego para PlayStation en los siguientes años. Aunque no descartan trabajar en la tercera entrega de la franquicia de zombis.

Neil Druckmann, quien trabajó en la actual serie de Ellie y Joel, confirmó que la empresa desarrolladora se encuentra en una situación en donde se replantea qué franquicias mantener y cuáles descartar.

Uncharted, los videojuegos que exploran las aventuras de Nathan Drake, no contaría con otro juego. The Last of Us, por otro lado, no descartan seguir avanzando con la historia, pero solo bajo la condición de si el mismo estudio se siente listo para el caso.

Neil Druckmann explica el futuro de Uncharted y The Last of Us

“Sé que hay mucha gente preguntándose por The Last of Us Parte 3 y si lo habrá o no. Todo lo que puedo decir es que en Naughty Dog tenemos un gran privilegio de tener a Sony como editora; nos financia los juegos, nos apoya y somos parte de Sony.

Nos han ayudado en cada paso para seguir nuestras pasiones; solo porque algo tenga éxito, la gente cree hay presión para tener una secuela, y no es el caso”, detalló el directivo para el medio BuzzFeed.

“Para nosotros Uncharted ha sido increíblemente exitosa, Uncharted 4 ha sido uno de nuestros juegos más vendidos, y pudimos dar las pinceladas finales en esa historia para decir que lo concluimos. Hemos pasado página. Del mismo modo, con The Last of Us, depende de nosotros decidir si queremos continuar o no”, añadió.

Tráiler de la serie “The Last of Us”

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.