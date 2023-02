Una de las estrategias de Sony para incrementar sus ingresos durante los últimos años ha sido relanzar los videojuegos exclusivos de PS4 y PS5 en PC u ordenadores. Death Stranding inició esta tendencia y le siguieron otros juegos como Horizon Zero Dawn y God of War.

En este año 2023, veremos uno de los juegos más destacados de PS3 y PS4 en PC: The Last of Us. Actualmente, el título es tendencia en redes sociales por el estreno de la serie en HBO y podrás revivir la historia de Ellie y Joel con la versión remasterizada The Last of US Part I en ordenadores.

Lamentablemente, tocará esperar unos días más para poder disfrutar del juego. La empresa desarrolladora Naughty Dog anunció que moverán la fecha de lanzamiento del 3 de marzo al 28 del mismo mes.

“Inicialmente, anunciamos que la fecha de lanzamiento The Last of Us Part I sería para el 3 de marzo, pero hemos decidido mover la fecha unas semanas; ahora llegará el 28 de marzo”, explican en el comunicado.

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

Recordemos que este juego remasterizado ya se encuentra en la consola PS5. Al tratarse de un título nuevo, deberás comprarlo a 80 dólares, pero no solo obtendrás el juego base, sino que también incluye Left Behind, la historia alterna de Ellie y Riley.

“The Last of Us” no desea ser una serie tradicional: veremos más historias como la de Bill y Frank

Craig Mazin, director de la serie, explicó que veremos muchas más historias como esta durante los estrenos. En una entrevista para el medio TV Line, detalló la importancia de los flashbacks o miradas al pasado.

“El pasado de Joel es lo que vaticina su futuro. Hay un momento en particular en el que estoy pensando que también me ha emocionado mucho. La interpretación de Pedro Pascal de Joel tiene mucha alma, humanidad, y sobre todo vulnerabilidad, especialmente cuando Joel está solo. Tiene que ser un tipo duro con todo el mundo, pero cuando está solo, es cuando ves lo más profundo de su alma”.

