The Last of Us Part II ha logrado vender 4 millones de copias en solo una semana. Este ha sido uno de los juegos más esperados del 2020 en PlayStation 4 pero se ha llevado críticas variadas debido al contenido de su trama.

Con este lanzamiento, Naughty Dog cierra la historia de Joel y un ciclo para Ellie, la sobreviviente de este mundo postapocalíptico de zombis. La gran pregunta de la comunidad es ¿veremos un nuevo juego de la saga en el futuro o en la PlayStation 5?

Pues el director Neil Druckman compartió su apreciación al respecto en el podcast spoilercast de Kinda Funny.

“Con The Last of Us creo que tuvimos un pase de temporada o algo así, en el que dijimos una nueva historia en formato DLC. No, no hay ningún tipo de plan para eso mismo en Parte 2.”

Recordemos que el primero juego contó con un DLC llamado Left Behind, en donde vimos a una Ellie que descubría su sexualidad y perdía a alguien importante para ella. Pero todo parece indicar que el directo no tiene la intención de participar en un nuevo juego de la saga.

“Creo que para hacer o no una “Parte III” tendríamos que ahcer un test similar al que hicimos con “Parte II”. Con el primer juego no había expectativas, y podíamos hacer cualquier cosa. Pero ahora que hemos establecido ciertos personajes y temas y procesos, para justificar el hecho de hacer una “Parte II” tendríamos que hacer algo con lo que los fans no sólo se sintieran cómodos, sino algo que igualara el núcleo emocional que encontramos en el primer juego. Sin eso, no habría razón para hacer una “Parte III”. Encontrarlo en la secuela fue mucho más difícil de lo que lo fue en el primer juego, y seguir adelante haría exponencialmente más difícil justificar el regreso a ese mundo y encontrar una forma de variar las cosas. Ya hay muchas cosas que se han visto en la historia de fondo, como sucede el estallido de la pandemia, de modo que tendríamos que averiguar cómo crear una experiencia que equipare el impacto emocional de esas historias y no sé qué puede ser”, añade el director.