The Last of Us Part II no es del agrado de todos, pero hay algo en lo que podemos coincidir: los bocetos son simplemente hermosos. La nueva obra de Naughty Dog publicó varias imágenes del arte conceptual del videojuego de terror.

La trama de The Last of Us Part II se desarrolla en el ambiente postapocalíptico de Seattle. Vemos cómo la naturaleza recupera su espacio ante una ciudad hecha ruinas por el virus zombie.

Los artistas implicados en el desarrollo de The Last of Us Part II están compartiendo sus obras después de varios días del lanzamiento del juego. No algún que otro spoiler, pero nada que pueda arruinar la trama.

The Last of Us Part II es el cierre de una historia que empezó en 2013 para la consola PlayStation 3. Hace seis años, la primera entrega volvió a la palestra con la versión remasterizada y DLC para PlayStation 4.

THE LAST OF US | DLC

The Last of Us Part II ha logrado vender 4 millones de copias en solo una semana. Este ha sido uno de los juegos más esperados del 2020 en PlayStation 4 pero se ha llevado críticas variadas debido al contenido de su trama.

Con este lanzamiento, Naughty Dog cierra la historia de Joel y un ciclo para Ellie, la sobreviviente de este mundo postapocalíptico de zombis. La gran pregunta de la comunidad es ¿veremos un nuevo juego de la saga en el futuro o en la PlayStation 5?

Pues el director Neil Druckman compartió su apreciación al respecto en el podcast spoilercast de Kinda Funny.

“Con The Last of Us creo que tuvimos un pase de temporada o algo así, en el que dijimos una nueva historia en formato DLC. No, no hay ningún tipo de plan para eso mismo en Parte 2.”