Hace solo unos días, Sony compartió un directo llamado State of Play en donde se presentó nuevo material del gameplay de The Last of Us Part II, el esperado juego de Naughty Dog.

Tanta ha sido la expectativa de la comunidad que ya ha comenzado a reservar el título de PS4. Jim Ryan, CEO de Sony, anunció que el 4 de junio habrá una conferencia con los juegos de lanzamiento de la consola PS5 y a la par habló del título de Naughty Dog en una entrevista con el medio CNET.

Allí reveló que las reservas de The Last of Us Part II en Europa han superado a las de Marvel’s Spider-Man, el segundo juego exclusivo más vendido de PlayStation 4 solo por debajo de Uncharted 4.

Lamentablemente aclaró que todavía no se sabe si llegará el título a PlayStation 5. No obstante, se espera que este sea uno de los primeros juegos multigeneracional debido a que será uno del os favoritos de la comunidad.