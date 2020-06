The Last of Us Part II fue uno de esos juegos que se vio afectado por el coronavirus. Naughty Dog anunció un retraso del título exclusivo para la PlayStation 4, la nueva fecha oficial de lanzamiento ahora era el 19 de junio del 2020.

Pues en solo unos días podremos conocer el destino de Ellie, la protagonista de la precuela que era inmune al hongo que transformó en zombis a gran parte de la población de la Tierra.

Pese a las filtraciones, Naughty Dog ha logrado mantener el interés del público por este nuevo juego. Los desarrolladores anunciaron que la duración de este título iba a ser 50% más que la precuela.

El medio GQ realizó una entrevista a Neil Druckmann, el director creativo. en done habló acerca del desarrollo de la historia de The Last of Us Part II. Allí se afirma que la duración del juego será de 25 a 30 horas.

“Con una duración de 25 a 30 horas (es decir, tres veces Juego de Tronos), es una historia de venganza con el alcance de dos juegos juntos; ofrece una variedad más amplia de personalidades; un conjunto de ubicaciones más estricto; y una estructura entretejida única como nunca antes hemos visto en los videojuegos”, se lee en el medio mencionado.