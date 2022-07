El 2 de septiembre se pondrá a la venta The Last of Us Remake para PS5 y PC. Se trata de una versión mejorada del primer videojuego de la franquicia que se convirtió en uno de los favoritos de los gamers de PlayStation.

A diferencia de la remasterización para PS4, se trata de un videojuego desarrollado desde cero que mantiene las escenas clásicas del primer título. Tan solo en el primer avance, ya se puede ver que han modificado ciertos rostros apoyándose en la potencia de la nueva generación de consolas.

El creador de contenido El Analista De Bits compartió una comparación gráfica escena por escena entre el videojuego de 2013 y la versión de 2022. Se puede ver que cambiaron el diseño de los personajes, ahora se pueden los accesorios en sus mochilas.

También se modificaron rostros y algunas físicas en el cabello. Otro detalle que llama la atención es la mejora en la iluminación y los reflejos en el suelo y objetos. Los escenarios se ven mucho más realistas gracias a esta tecnología.

Finalmente, Naughty Dog retocó la inteligencia artificial de los enemigos para una mejor experiencia de juego. The Last of Us Part I se pondrá a la venta el 2 de septiembre en PS5 y todavía está pendiente el anuncio de la fecha de venta en PC.

Recuerda que contará con dos herramientas de configuración de gráficos: 4K nativa a 30 fps, para una experiencia realista, o 4K dinámicos a 60 fps para prioprizar la jugabilidad.

Comparación gráfica entre The Last of Us Remate y la versión original

