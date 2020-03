“The Last of Us” será adaptado a la televisión por Craig Mazin, el guionista de “Chernobyl”

Uncharted no es la única producción que tendrá una adaptación con actores reales. Sony y HBO anunciaron que The Last of Us se adaptadará como una serie de televisión.

Craig Mazin, guionista de la miniserie Chernobyl, y Neil Druckmann, uno de los creadores de The Last of Us, serán los responsables del proyecto.

The Last of Us es un título de acción y horror que se desarrolla en un mundo postapocalíptico. La trama cuenta la historia de Joel y Ellie, quienes cruzan parte de un Estados Unidos destruido por un extraño hongo que acaba con la humanidad, además de asesinos y bandas criminales.

“No puedo creer que podamos formar un equipo con uno de mis escritores favoritos para llevar el viaje de Ellie y Joel a HBO”, indicó Druckmann, mientras qye Mazin manifestó: “Hey @Neil_Druckmann ... hagamos un show”.

Se desconoce cuándo será el estreno de la serie de The Last of Us. Probablemente, la producción esté disponible para el 2022.

En lo que respecta a los videojuegos, la segunda parte de The Last of Us llegará a fines de mayo de este año.

Uncharted al cine

Uncharted, pese a perder constantemente directores, sigue en camino. Tom Holland tomará un papel protagónico en esta cinta, una de las más importantes de su carrera tras interpretar a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El día de ayer, el medio ‘Variety’ compartió la información que el actor español se unía al rodaje en esta adaptación del juego a la pantalla grande. A su vez, los actores Sophia Ali y Tati Gabrielle también se unen al reparto.

El mismo actor malagueño compartió en su cuenta de Twitter una imagen que confirmaba los rumores. “Comenzando la aventura... Uncharted está llegando”, se lee en el mensaje.

Por lo pronto, se desconoce el papel que tomará en la cinta. Solo se ha revelado que Tom Holland tendrá el papel protagónico de Nathan Drake en una versión mucho más joven.