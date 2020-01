A pesar de que su estreno fue aplazado, ‘The Last of Us Part II’ esta pronto a publicarse. Sin embargo, acaban de difundirse imágenes sobre una película animada que se canceló en base a la historia del primer videojuego.

Estas imágenes forman fueron hechas en el estudio Oddfellow, quienes publicaron las imágenes en su página web. Lamentablemente, estas fueron borradas rápidamente, lo cual confirma su autenticidad. Nerd4.life, fue el portal encargado de guardar esta galería que podrás ver en la parte de arriba.

El estudio se encontraba trabajando con Sony para la creación de un puente entre el primer título y ‘The Last of Us Part II’. El cortometraje ayudaría a que los fanáticos se pongan al día con la historia del nuevo videojuego. Las imágenes muestran que el estilo artísticos sería influencia de Blade Runner 2049 y The Animatrix.

Aún se desconoce la razón de la cancelación. Esto es lo que único que mencionó el estudio en su página con relación al proyecto:

“En anticipación de The Last of Us II, se nos pidió que creáramos un cortometraje convincente que representara a los personajes principales Joel y Ellie mientras relatan su dramática historia narrada en el juego original.

Nuestra propuesta era reinterpretar cada uno de los capítulos del juego con un tratamiento visual único. El uso de dispositivos narrativos singulares nos permitirá unir los estilos y viajar sin problemas entre el pasado y el presente. Finalmente, Sony decidió no seguir adelante con este proyecto”.

Por otro lado, ha comenzado a circular la posibilidad de que ‘The Last of Us Part II’ esté disponible para PC. De igual manera, según el director del juego, los fanáticos de PS4 se sentirán orgullosos por el gran trabajo que se viene desarrollando.