Neon Doctrine y la desarrolladora Creative Games Computer Graphics Corporation han anunciado que su juego The Legend of Tianding ya cuenta con localización al español.

The Legend of Tianding es un beat’em up muy bien valorado, repleto de acción y con elementos de metroidvania, que explora el Taiwán colonial, un lugar y una época a menudo olvidados.

Recientemente traducido al español y disponible para PC (con un 50% de descuento en Steam hasta el 2 de noviembre), PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, el juego está protagonizado por la figura histórica de Liao Tianding, el legendario héroe popular y justiciero de Taiwán, una versión oriental de Robin Hood.

El título ofrece una presentación al estilo del manga tradicional chino, en donde veremos a la zona de Dadaocheng de la ciudad de Taipéi a principios de siglo cobrar vida en esta experiencia única.

Tráiler de The Legend of Tianding

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.