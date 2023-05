No cabe duda que The Legend of Zelda es una de esas franquicias que han marcado un antes y después en la industria de los videojuegos. No solo fue sumamente popular en la consola NES, sino que The Legend of Zelda: Bearth of the Wild fue el primer juego de la Nintendo Switch y ahora es tendencia en redes sociales.

Ya puedes descargar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en tu consola Nintendo Switch, un título que promete convertirse en el GOTY de 2023. La pregunta que muchos se pueden hacer a estas alturas es qué le espera a la franquicia en el futuro.

Eiji Aounuma habla sobre el futuro de The Legend of Zelda

Eiji Aounuma, el productor del juego, habló al respecto en una entrevista para el medio GameInformer explicó la fórmula que han planeado para las siguientes entregas de la franquicia. “Con Ocarina of Time, creo que es correcto decir que creó un formato para un número de títulos de la saga que llegaron después, pero en cierto modo era un poco restrictivo para nosotros”, detalló.

“A pesar de que siempre nos centramos en ofrecer cierta libertad al jugador, había algunos aspectos que no permitían brindarla”, añadió el productor. Continuó comentando que Breath of the Wild creó el formato exitoso para la saga.

“Sí, creo que es correcto afirmar que ha creado un nuevo tipo de formato con el que la serie puede seguir. Es un punto importante. Aunque Breath of the Wild ha cambiado muchas cosas”, finalizó. Todo parece indicar que habrá muchos más juegos de Link y Zelda en la Switch y todos seguirán el camino de Breath of the Wild.

¿Qué juego te gustaría ver en este formato? ¿Te imaginas un The Legend of Zelda: Majora’s Mask de mundo abierto masivo? Tendrías que administrar muy bien el tiempo y los recursos para poder avanzar en la historia, sin duda sería todo un reto.

