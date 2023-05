Cada vez queda menos para poder disfrutar de uno de los juegos más esperados del año: The Legend of Zelda: Tears of Kingdom. Este título se lanzará el 12 de mayo de forma exclusiva de Nintendo Switch.

A solo días de su lanzamiento, algunos usuarios han reportado en Reddit y otros foros una copia del juego para aparatos móviles. El usuario de Reddit u/niteowwl compartió en el foro de Tears of Kingdom un video de un clon del título de Nintendo.

El material muestra a un personaje con un traje verde muy parecido al de Link, además cuenta con el planeador para evitar caer y recibir daño. Sollo cambiar el arma que carga el personaje, ya que en esta versión lleva un martillo gigante.

Todos los controles están optimizados para móviles, así que no tiene la complejidad de The Legend of Zelda: Tears of Kingdom. Lleva el nombre de Kung Fu Saga y cuenta con pauta publicitaria en redes sociales.

Lo que todavía no se sabe es si solo se trata de un montaje que busca sumarse a la tendencia del nuevo juego de The Legend of Zelda. Normalmente, solo se trata de una máscara de personalización para llamar la atención y el juego ofrece otro tipo de jugabilidad y aspecto.

Descripción de The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Una épica aventura a través de la superficie y los cielos de Hyrule te espera en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para Nintendo Switch™. Esta aventura será tuya para experimentar en un mundo alimentado por tu imaginación.

En esta secuela del juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild, decidirás tu propio camino a través de los extensos paisajes de Hyrule y las islas que flotan en los vastos cielos. ¿Podrás aprovechar el poder de las nuevas habilidades de Link para luchar contra las malévolas fuerzas que amenazan al reino?

