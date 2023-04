¿Ya estás listo para volver a vivir aventuras con Link? La consola Nintendo Switch fue lanzada al mercado en el año 2017 y el primer título triple A que acompañó a la consola fue The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Han pasado seis años desde entonces y ya es momento de volver a ver a Link en acción. Recientemente, la compañía compartió el tráiler final de la secuela directa, la cual lleva el nombre de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Aunque a primera vista te parezca lo mismo, la compañía ha compartido diferentes imágenes de la jugabilidad en donde se puede ver la especial atención que le han dado al disfrute del mundo abierto. Pese a que no es considerado un sandbox, el juego dará muchas alternativas a los gamers para que puedan crear sus propias armas y herramientas con las diferentes magias que ya aparecían en el primer juego.

Por otro lado, llegan muchas más mazmorras y zonas exclusivas de puzles, en donde puedes dar rienda suelta a tu creatividad. Los combates serán mucho más variados con la introducción de armas nuevas, así como también podrás avanzar en una historia que involucra a Zelda, Link y al rey demonio Ganondorf.

Escena modificada de “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”

Una de las curiosidades de este tráiler es que oculta algunos elementos que podrían ser spoilers de la historia. Por ejemplo, logramos ver a un personaje femenino con orejas puntiagudas y piel oscura, quien podría ser cualquier NPC de la historia, pero los fans han descubierto de que podría tratarse de una transformación de Zelda, ya que cuenta con los mismos pendientes.

Otro de los elementos que se modificó en el avance es la escena final. Ya hemos visto como Zelda cae en un acantilado junto a rocas, pero los fans han comparado frame por frame con anteriores tráilers y han descubierto que es un tanto diferente a lo que Nintendo mostró anteriormente.

Vemos que Zelda cae, pero se ha eliminado el filtro rojo que ocultaba algunos detalles de su vestimenta. También se añadieron algunas rocas extra y vemos la mano que la desea salvar de su destino. Te compartimos el video a continuación.

The Falling Zelda Scene in Tears of the Kingdom has CHANGED! pic.twitter.com/Gm2q0qbzf3 — GameXplain (@GameXplain) April 13, 2023

