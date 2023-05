Nintendo parece que tiene entre manos un nuevo GOTY: “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”. El título es uno de esos juegos de mundo abierto que promete cientos de horas de diversión gracias a todas las misiones principales y secundarias que trae, pero también por las mecánicas que permiten a los gamers darle rienda a su creatividad.

Por supuesto, no pasa desapercibido de que se trate de una secuela directa de un juego que se lanzó originalmente en el año 2017. Cuando la Switch debutaba en los mercados, la empresa japonesa lanzó este título para que sea el primer triple A que acompañe a su consola portátil.

Tras 6 años, Nintendo ya ha podido explotar la potencia de la Nintendo Siwtch con juegos como Pokémon Arceus, otro del género de aventura de mundo abierto. La pregunta cae de madura ¿qué tanto ha cambiado la saga desde el año 2017?

El usuario ElAnalistaDeBits compartió el análisis detallado de los gráficos del juego de 2023 y el de 2017. Son realmente parecidos, solo que Nintendo ha mejorado la iluminación y la nitidez de los paisajes a través del renderizado a distancia.

Sin embargo, advierte que todavía hay ciertos problemas con la resolución dinámica, además los frames por segundo no son totalmente estables en lugares con demasiada carga gráfica. Ha mejorado en los tiempos de carga y en la iluminación como se mencionó anteriormente.

Sinopsis de “The Legend of Zelda: Tears of Kingdom”

Una épica aventura a través de la superficie y los cielos de Hyrule te espera en The Legend of Zelda™: Tears of the Kingdom, disponible exclusivamente para la consola Nintendo Switch™.

En esta secuela del juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild, decidirás tu propio camino a través de los extensos paisajes de Hyrule y las islas que flotan en los vastos cielos. ¿Podrás aprovechar el poder de las nuevas habilidades de Link para luchar contra las malévolas fuerzas que amenazan al reino?

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.