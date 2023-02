Los videojuegos están de moda. La industria del gaming no se detuvo por el coronavirus y ahora sirve de inspiración para las adaptaciones cinematográficas. Ya hemos visto en los últimos años importantes estrenos como “Detective Pikachu” y “Sonic the Hedgehog”, y en 2023 se estrenará la cinta animada “The Super Mario Bros. Movie”.

Como se ha podido ver en los primeros avances, la película se inspirará en los clásicos juegos de plataformas para la creación de los escenarios. Por ejemplo, el Reino Champiñón contará con tuberías que sirven como transporte para los habitantes.

Los pingüinos que habitan las zonas heladas también cuentan con su propio castillo, rey y organización social. Por lo menos, hasta que ataque Bowser, el gran villano de la película. El objetivo de este personaje es reunir todas las estrellas de los reinos.

Mario y Luigi serán convocados por la princesa Peach para poder detener los planes del clásico villano. Por supuesto, no será una guerra entre reinos, sino que se utilizarán mecánicas de los juegos para avanzar en la trama.

Nuevo póster oficial de “The Super Mario Bros. Movie”

Veremos algunos elementos de los videojuegos en la película “The Super Mario Bros. Movie”, como las frenéticas carreras de Mario Kart, específicamente en el escenario arcoíris.

La productora ha compartido un nuevo póster de la cinta en donde se puede ver a todos los participantes del evento. La princesa Peach se encuentra al frente con su clásica motocicleta.

Nuevo póster oficial de “The Super Mario Bros. Movie”. (Foto: Nintendo)

