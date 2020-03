The Witcher no solo prepara el estreno de su segunda temporada en Netflix, también ha confirmado la cuarta entrega en consolas PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. No obstante hay que esperar unos meses más para conocer del desarrollo.

Recientemente, Adam Kicinski, vicepresidente de la empresa desarrolladora, conversó con Eurogamer Polonia sobre The Witcher 4. Allí afirmó que el nuevo juego comenzará su desarrollo una vez se lance al mercado Cyberpunk 2077.

Lamentablemente, el título futurista se ha aplazado hasta el 17 de septiembre del 2020, así que en esa fecha se conocerán más detalles del nuevo título de Geralt de Rivia. Por lo pronto, Kicinski ha comentado que han ido trabajando en la trama para la cuarta entrega.

Recordemos que, en principio, se alejaría de Wild Hunt, el tema de The Witcher 3, y también de ser na precuela de toda la saga. Esto se debe a que la serie de Netflix narra momentos de antes de la transformación de Ciri en bruja.

Según los datos ofrecidos por la empresa, desde octubre del 2018 se generaron más de 50 millones de dólares con la tercera entrega de la saga, así que se espera un gran éxito con el nuevo título.

The Witcher 2: Netflix ya escogió al actor que interpretará a ‘Vesemir’

Tras muchos rumores que mencionaban a Mads Mikkelsen, Michael Keaton y Mark Hamill en la segunda temporada de la serie, Netflix acaba de anunciar a Kim Bodnia como el actor que interpretará a ‘Vesemir’ en The Witcher 2.

La comunidad esperaba a Hamill en el papel, puesto que Bodnia cuenta con un perfil más discreto que los tres actores mencionados anteriormente. Asimismo, Bodnia ha trabajado en series como ‘The Bridge’ y ‘Killing Eve’.

“Estoy muy emocionada de darle la bienvenida a Kim Bodnia al reparto de The Witcher. He admirado sus talentos únicos en shows como Killing Eve y The Bridge, y no puedo esperar para imprimir su fortaleza, tenacidad y calor en el personaje de Vesemir, quien es parte integral de nuestra próxima temporada.”, mencionó Hissrich.

‘Vesemir’ es uno de los personajes más populares de la franquicia ‘The Witcher’. Por el momento, el papel tiene expectativas muy altas por parte de la comunidad, quienes esperan que Bodnia pueda desarrollar un buen papel.