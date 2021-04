The Witcher fue una de las series más populares del 2019 en Netflix. Andrzej Sapkowski creó esta historia en 1990 y en recién el 2007 comenzaron a publicarse los juegos de CD Projekt. Ahora ha dado el salto a la pantalla chica con la plataforma de streaming Netflix.

Fue tan bien aceptado este estreno que la empresa anunció que ya estaba trabajando en el guion de una segunda temporada. Lamentablemente, el rodaje y la post-producción se vieron afectadas por el coronavirus.

En marzo de 2021, recién se anunció que habían cerrado el rodaje y que ya estaban trabajando en los detalles de edición. En una entrevista con el medio Deadline, Ted Sarandos, co-director de Netflix, habló al respecto de la fecha de estreno.

“Lo que ocurrió en la primera parte de este año fue que muchos de los proyectos que esperábamos que salieran antes se retrasaron debido a problemas de postproducción y de Covid. Será en el cuarto trimestre, cuando regresen las temporadas de algunas de nuestras series más populares, como The Witcher, You y Cobra Kai, así como algunas películas de gran envergadura que salieron al mercado un poco más despacio de lo que esperábamos”.

A finales de este año se estrenará la nueva temporada de The Witcher en Netflix. No se conoce la fecha exacta pero teniendo en cuenta que no se grabarán más escena, el estreno no volvería a retrasarse.

The Witcher de Netflix contrataría a cinco actores nuevos para la temporada 2

Como era de esperarse, la productora anunció el rodaje de la temporada 2. En esta nueva historia veremos personajes de los libros como Sigismund Dijkstra, Nenneke y Philippa Eilhart.

Pero no son los únicos. También trabajan en el casting de actores para cinco nuevos papeles según Redanian Intelligence. El actor Joseph Payne (The Third Day) y James Baxter (Emmerdale y Red Dwarf) son dos de los confirmados por este medio.

Tracey Chatterley (Fallen Angels), Pablo Raybould (Doctores y Estación de Berlín) y Dermot Daly han sido vistos en los estudios pero no se ha confirmado que sean parte de la temporada 2 de The Witcher.

El tuit de United Agents fue eliminado a solo minutos de haber compartido todos estos nombres.

Por lo pronto, no se ha confirmado la fecha oficial de estreno de la temporada 2 pero sí se ha compartido la sinopsis oficial.

Sinopsis de the Witcher

“Convencido de que la vida de Yennefer se perdió en la Batalla de Sodden, Geralt de Rivia lleva a la princesa Cirilla al lugar más seguro que conoce, el hogar de su infancia, Kaer Morhen. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior”.