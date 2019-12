“The Witcher”: el estreno de la serie aumentó 3 veces más el número de jugadores en los videojuegos de la saga.

La nueva serie ‘The Witcher’ de Netflix ha vuelto a traer el interés de los videojuegos desarrollados por CD Projekrt RED. Estamos hablando de ‘The Witcher 3’ quien durante la semana pasada ha logrado aumentar 3 veces más los jugadores activos en las consolas PS4 y Xbox One.

Según PlayTracker, el videojuego ‘The Witcher 3’ ha logrado que 48,000 usuarios se conecten bajo la plataforma Steam. De esta misma fiebre se han contagiado los usuarios de PS4 y Xbox One, quienes han podido elevar la cifra de usuarios que los ayudo a ganar el premio como ‘mejor juego del año en el 2015’.

PlayTracker mencionó que las anteriores dos entregas del videojuego, alcanzaron también picos altos por encima de las cifras más altas del 2019. ‘The Witcher 2’ reunió a más de 3,000 jugadores concurrentes, mientras que ‘The Witcher’, el cual se estrenó hace más de 10 años, congregó a más de 5,000 usuarios en simultáneo.

Esta noticia se dio después que conociéramos que CD Projekt RED firmó una alianza con el escritor de novelas, Andrzej Sapkowski, la cual les otorga a los creadores nuevos derechos y seguridad sobre las IP que posiblemente les ayude para poder desarrollar ‘The Witcher 4’ o futuras entregas relacionadas a la saga.

