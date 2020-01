The Witcher: el tema principal de la serie de Netflix apareció en el primer videojuego de la saga.

Nadie duda del gran éxito que tuvo la serie ‘The Witcher’ en la plataforma Netflix. Hemos podido ver como el título ha llegado a ser viral por todas las redes sociales gracias a su buen contenido. Sin embargo, nadie esperó que ciertas cosas de la serie se hayan llevado a la saga de videojuegos.

En el segundo episodio de la serie ‘The Witcher’, se ha podido escuchar el tema ‘Toss A Coint To Your Witcher’. Pues bien, este mismo tema acaba de aparecer en el videojuego de PC ‘The Witcher: Enhanced Edition’ en su tercer capítulo del primer título de la saga. Este mismo reemplazó al tema que interpretó Dandelion en la ‘Posada de Nuevo Narakort’.

Nadie duda del gran tema ‘Toss A Coint To Your Witcher’ quien ha sido llevado al primer videojuego de la franquicia ‘The Witcher’. Esperemos que más contenido de la serie se añada a los diferentes títulos de la saga. Cabe resaltar, que ya se ha confirmado la segunda temporada de este increíble título.