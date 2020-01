Cuando todavía no se había estrenado The Witcher en Nerflix, la empresa confirmó que había cerrado un acuerdo con los actores para una segunda temporada.

Lamentablemente, la primera temporada no ha convencido del todo a la comunidad debido a que son historias separadas que luego se unen. Pues la nueva temporada realizará un cambio importante a la trama.

Lauren S. Hissrich, guionista de The Witcher, realizó un preguntas y respuestas en Reddit y comentó lo siguiente: “Aún no tenemos una fecha para la segunda temporada más allá de que llegará en 2021. No queremos acelerar el proyecto. Eso no beneficiará a nadie”.

La historia será mucho más lineal, ahora que las historias de los tres personajes han comenzado a cruzarse", finalizó.

La guionista reveló que cuentan ya con una idea para un arco argumental que se centraba en la infancia de Renfri. Lamentablemente, fue eliminada por complejizar el argumento general.