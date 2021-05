TikTok no solo es para virales de baile y sketchs graciosos, también vemos escenas sorprendentes de acciones de diferentes personas. Recientemente, un padre de familia salvó su consola PlayStation 5 con una acción casi heroica. Cualquiera que se imaginaría que salvaría a su hijo de caer pero realmente se lanzó por su nuevo aparato.

Con seguir una consola PS5 es un tanto complicado en estos días debido a la limitación del stock. Aquellos que ya consiguieron la suya buscan protegerla para que no caiga o tenga algún desperfecto.

Recientemente, se volvió viral un video de TikTok en donde un padre de familia salvó su consola de caer en el suelo gracias a sus reflejos. El caso se ha reportado desde Indonesia, en donde una familia probaba la nueva PS5.

Uno de sus pequeños comenzó a correr por la zona en donde estaba conectado el aparato y se tropezó con un cable. Poco a poco, la PlayStation 5 comenzó a caer del mueble.

Inmediatamente, el padre se lanzó para tomar la consola antes de que toque el suelo. Una tragedia hubiera sido perder la inversión en los primeros días de compra del aparato. Recuerda mantener tu consola en un lugar seguro para evitar un disgusto en el futuro.

The Last of Us 2 se actualiza en PlayStation 5, ahora se puede jugar a 60 FPS

La consola PlayStation 5 es capaz de ejecutar juegos triple A a 60 FPS. Varios juegos de PS4 han dado el salto a esta nueva consola pero se necesita una actualización para poder utilizar todo el potencial del aparato.

Recientemente, la empresa desarrolladora Naughty Dog confirmó que ya se puede descargar el parche de The Last of Us Part II en la nueva consola PlayStation 5. Ahora se puede jugar a 60 FPS.

Para descargarlo debes prender la consola e ir al mismo juego para encontrar el parche 1.08, esto en caso no tengas activado el sistema de actualizaciones automáticas. Podrás elegir entre 30 FPS o 60 FPS dependiendo de tus gustos.

Recuerda que se trata de una actualización gratuita y que “este parche es solo el primer paso de lo que Naughty Dog está preparando para PlayStation 5. Próximamente se comunicarán más novedades”, detalla la empresa.

Todavía no se sabe cuál es la gran sorpresa que prepara Naughty Dog para las siguientes semanas. Los rumores indican que se estaría desarrollando un remake del primer The Last of Us para la nueva consola.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.