Todos los usuarios de ‘Call of Duty: Warzone’ podrán disfrutar gratis del multijugador de ‘Modern Warfare’.

‘Call of Duty: Warzone’ es el Battle Royale que promete desplazar a Fortnite y PUBG de la cima de esta categoría. Debido a esto, Activision habilitó el modo multijugador de ‘Modern Warfare’ para todas las personas que se encuentran registradas en Warzone.

Esto significa que todo el mundo puede acceder a esta promoción. Eso sí, tan solo estará habilitado durante el fin de semana. En tan solo unas horas, se habilitará el modo multijugadores de ‘Modern Warfare’.

Como bien sabemos, ‘Warzone’ es gratuito, es por ello que el multijugador de ‘Modern Warfare’ se encontrará disponible para cualquier persona en todo el mundo. Tan solo deberás tener descargado el Battle Royale de Activision y será a través de este título donde podrás acceder a los modos clásicos.

Además, deberás seleccionar la playlist 24/7 para así poder jugar los dos mapas disponibles durante esta promoción, que son Atlas Superstore y Shoot House. Asimismo, hay una variedad de modos que podrás encontrar en el multijugador.

Si aún no has jugado el Battle Royale de Call of Duty, no deberás desaprovechar esta oportunidad. Infinity Ward parece que ha encontrado el modo online de la saga, el cuál ha logrado llevarlo a la cima de los títulos más jugados durante la última semana.

Por último, ‘Modern Warfare 2 Remastered’ se estreno hace unos días, el cuál solo cuenta con el modo campaña. Se rumorea que Activision decidió hacer esto por el hecho de que desea que toda la atención del mundo se encuentre en su último título (Warzone).

