El juego “Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game” es es oficial del evento deportivo que se postergó hasta 2021 debido al coronavirus. Se anunció el año pasado para Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X, PS5 y Google Stadia.

Según el último tráiler oficial se lanzará el juego el 22 de junio de este años en las consolas. Recordemos que el evento deportivo comenzará una mes después (23 de julio) y se extenderá hasta el 8 de agosto.

¿De qué se trata el videojuego? Realmente se parece mucho al que SEGA y Nintendo crearon, en donde Sonic, Mario y compañía competían en diferentes disciplinas deportivas.

Estos son algunos de los eventos en los que participará tu personaje

100m

Relevador 4x100m

110m vallas

Lanzamiento de martillo

Salto largo

Béisbol

Baloncesto

Voleibol de playa

BMX (ciclismo)

Boxeo

Judo

Rugby siete

Fútbol Futbol)

100 m estilo libre (natación)

200 m Combinado individual (natación)

Escalada deportiva

Tenis de mesa

Tenis

Se podrá jugar en línea si cuentas con las respectivas suscripciones de consolas como PS Plus. Podrán ingresar hasta ocho jugadores de forma local o en línea, Habrá también sus tema de clasificatorias y tablas globales.

A su vez, podrás personalizar a tu personaje con hasta 50 vestuarios que van desde deportistas a disfraces como de pirata o astronauta.

“Los Juegos Olímpicos son un símbolo unificador de deportividad y competencia para los atletas y fanáticos de todo el mundo. Tokio 2020 canaliza ese espíritu positivo en una divertida experiencia de estilo arcade para que amigos y familiares jueguen juntos mientras todos esperamos el inicio de los Juegos Olímpicos este verano”, explicó Ian Curran, presidente y director de operaciones de SEGA América.

Free Fire: la lista del os códigos de recompensa gratis para hoy, 26 de mayo de 2021

¡No dejes pasar la oportunidad! Free Fire ofrece al público una nueva relación de códigos de canje para obtener loot sin esfuerzo. No importa si estás conectado desde México, España o alguna otra zona de América Latina, Garena está preparado para soltar loot gratis en cuestión de minustos. Los códigos de canje gratis solo funcionan para hoy, 26 de mayo de 2021.

Los códigos de canje de Free Fire sirven para obtener skins de armas y atuendos cosméticos gratis sin la necesidad de gastar dinero real a través de diamantes o perdiendo nuestro tiempo en los eventos especial. Solo tienes que seguir las instrucciones para que disfrutes de lo mejor del Battle Royale en tu inventario.

Veamos todo lo que ofrece Free Fire con los códigos de canje gratis para hoy, 26 de mayo de 2021. Aprovecha ahora la promoción, porque solo dura 24 horas.

PCNF5CQBAJLK: Chrono.

Chrono. RRF6WMKMDPJV: Chrono.

Chrono. ZH6CDBXFDSPN

487P8ZVGZGEA

FFICDCTSL5FT

UGAXG6SWLZSK

3CYSQQ95YTWK

HXVDEU6EPW5X

FFBCLQ6S7W25

8G2YJS3TWKUB

ZH6CDBXFDSPN

WTZ3LM8W3SWC

5G9GCY97UUD4

QUZ5MJPPY92E

GZ3SLYFGTD8X

Como se comentó anteriormente, son códigos de letras y números que debes ingresar en la web de Free Fire. No es una forma de hackear el juego o hacer trampas, así que no sancionarán tu cuenta.

Solo estarán disponibles por 24 horas. Una vez que hayan sido usados los códigos o dejen de funcionar te saldrá el siguiente mensaje “el código ha expirado o no es válido” y tendrás que esperar a la nueva tanda de códigos.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.