La empresa desarrolladora Hotta Studios ya lanzó al mercado Tower of Fantasy. SE trata de un RPG que nos pone diferentes retos para sobrevivir en un enorme escenario; no solo deberás luchar, sino que también podrás cocinar en el “Café de Aida”. Hacer de chef no es nada sencillo, especialmente si te piden platos especiales como el Salmón frito en sartén. Te contamos cómo hacer este platillo.

Como todos los platillos de Tower of Fantasy, los jugadores tendrán que encontrar los ingredientes indicados por la receta. En el caso del Salmón frito en sartén, necesitarás salmón, miel y lechuga.

La lechuga y la miel pueden obtenerse sin mucho esfuerzo en el mapa de Tower of Fantasy. Lo mismo no podemos decir del salmón porque se trata de un ingrediente raro del evento Café de Aida.

Una solución es derrotar al jefe Sobek para añadir el salmón a tu inventario. Puedes encontrarlo en la región Crown, específicamente en Pantano Siniestro al sur del Campamento minero. También puedes buscarlo en las llanuras de Crown y Warren, pero las probabilidades son bajas.

TOWER OF FANTASY | Cómo obtener salmón

De hacer bien las cosas, podrás consumir el Salmón frito en sartén para regenerar 20 puntos de saciedad.

Para iniciar el evento “Café de Aida”, deberás hacer clic en el cuadro envuelto para regalo en la parte superior derecha de la pantalla, seguido del cuadro Aida Cafe en la parte inferior del nuevo menú, para comenzar la tarea.

Aquí te compartimos la relación completa de recetas para que sepas todos los platillos que bien podrías preparar con tu inventario actual.

Puedes jugar Tower of Fantasy en dispositivos móviles Android y iOS, así como en computadora. El videojuego es gratuito.

TOWER OF FANTASY | Códigos para septiembre

Los códigos de Tower of Fantasy solo están disponibles por tiempo limitado. No se sabe cuándo caducan, por lo que debes hacer el procedimiento lo más pronto posible. También puede suceder que la lista se actualice a mediados del mes, así que atentos con la información.

IFO3KN1GHQ0, disponible desde el 30 de agosto

JKGS7O1MA, disponible el 9 de septiembre.

EYP8I9TJQS, disponible el 13 de septiembre.

