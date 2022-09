Tower of Fantasy es un multijugador masivo online creado por Hotta Studios que ofrece a los jugadores un sistema de cocinar platillos para recuperar vida u obtener otros efectos en beneficio de tu personaje. No todo se trata de completar misiones, porque hay una amplia lista de recetas con todo lo que puedes preparar. Los jugadores no deben desperdiciar ningún ingrediente del mapa y revisar la lista de recetas que aquí compartimos para un mejor rendimiento.

Para cocinar en Tower of Fantasy, los jugadores deben encontrar los calderos u ollas que hay repartidas por todo el escenario. No es tan difícil dar con ellos, así que eso es lo más elemental para saber en qué momento quieres y dónde ponerte a cocinar en las partidas.

Acerca de los ingredientes, la mayoría está disponible en la naturaleza. Los jugadores tendrás que recolectar o farmear varios de estos para tener una buena fuente de alimentos.

El menú de Tower of Fantasy es sencillo de entender. Tendrás que seleccionar la receta, comprueba tu inventario y te pones a cocinar. Puedes consumir los ingredientes sin cocinar, pero la recomendación es evitarlo para no desperdiciar los ingredientes. Hay cuatro tipos de recetas: blancas, verdes, azules y violetas.

TOWER OF FANTASY | Todas las recetas y sus efectos

Recetas blancas

Receta Ingredientes Efecto Hongos fritos Hongo x2 Recupera 5 de Saciedad y Recupera 10% + 1.500 PS Pescado asado crujiente Lubina del lago x1 Recupera 10 de Saciedad Pan integral Grano x2 Recupera 10 de Saciedad Carne muy caliente Carne de caza x2 Recupera 10 de Saciedad Ensalada de lechuga Lechuga x2

Aderezo de Ensalada x1 Recupera 10 de Saciedad y Recupera 10% + 1.500 PS Huevo frito Huevo de ave x2 Recupera 10 de Saciedad y Recupera 10% + 1.500 PS

Recetas verdes

Receta Ingredientes Efecto Sopa de algas y huevo Algas x2

Huevo de ave x1 Recupera 7 de Saciedad y Recupera 12% + 3.300 PS Desayuno de cereales Grano Homi x2

Leche x1 Recupera 14 de Saciedad Hamburguesa de pollo crujiente Grano Homi x1

Carne de ave x1

Lechuga x1 Recupera 7 de Saciedad y Recupera 12% + 3.300 PS Arroz y huevo frito Arroz x2

Huevo de ave x1 Recupera 14 de Saciedad Huevo dorado y tomate Tomate espinoso x2

Huevo de ave x2 Recupera 7 de Saciedad y Recupera 12% + 3.300 PS Sopa de hongos Hongo x2

Lechuga x2 Recupera 7 de Saciedad y Recupera 12% + 3.300 PS Caracoles al vapor Carroña de caracol x2

Lechuga x2 Recupera 7 de Saciedad y Recupera 12% + 3.300 PS Estofado de carne y papas Papa x1

Carne de caza x1 Recupera 14 de Saciedad Papas fritas Papa x1

Aderezo de ensalada x1 Recupera 14 de Saciedad Ensalada de vegetales Fruta caída x1

Tomate espinoso x1

Lechuga x1

Aderezo de ensalada x1 Recupera 7 de Saciedad y Recupera 12% + 3.300 PS Pollo frito Carne de ave x1

Grano Homi x1 Recupera 7 de Saciedad Y Recupera 12% + 3.300 PS Jugo de Frutas y Miel Fruta caída x2

Miel x1

Agua con gas x1 Recupera 300 de resistencia y Recupera 12% + 3.300 PS Orquídea helada Hongo fantasma x2

Leche x1

Agua con gas x2 Recupera 300 de resistencia y Recupera 12% + 3.300 PS Brócoli salteado Brócoli x2 Recupera 14 de Saciedad Sopa de hongos y diente de león Semilla de Diente de león x1

Hongo x2 Recupera 7 de Saciedad y Recupera 12% + 3.300 PS Panecillo de carne Grano Homi x2

Carne de caza x1 Recupera 14 de Saciedad Pescado con hongos Hongo x2

Lubina del lago x1 Recupera 7 de Saciedad y Recupera 12% + 3.300 PS Pescado con huevo Esturión de Darby x1

Huevo de ave x1 Recupera 8 de Saciedad y Recupera 13% + 10.000 PS Pan de trigo rojo Arroz marrón x2 Recupera 16 de Saciedad Sopa de hongo de fuego Oronja de fuego x2

Lechuga x2 Recupera 100 de resistencia y Recupera 13% + 10.000 PS Sopa de musco negro Musgo negro x2

Lechuga x2 Recupera 8 de Saciedad y Recupera 13% + 10.000 PS

Recetas azules

Receta Ingredientes Efecto Sopa de mariscos Carroña de caracol x3

Vieira x2

Lechuga x1 Recupera 10 de Saciedad, Daño de hielo +1%, Daño de hielo +45% y Duración 900 segundos Hamburguesa picante Grano Homi x3

Corvejón trasero x2

Lechuga x1 Recupera 10 de Saciedad, Daño físico +1%, Daño físico +45% y Duración 900 segundos Cangrejo al vapor Cangrejo nadador x2

Lechuga x2 Recupera 10 de Saciedad y Recupera 15% + 20.000 PS Refresco de fresa helado Frutilla x2

Miel x2

Agua con gas x1 Recupera 10 de Saciedad, Resistencia al Fuego +10%, Resistencia al Fuego +170% y Duración 900 segundos Soda helada de frutilla Frasco de arándanos x1

Miel x2

Agua con gas x1 Recupera 10 de Saciedad, Resistencia Eléctrica +10%, Resistencia Eléctrica +170% y Duración 900 segundos Ensalada poderosa simple Brócoli x1

Tomate espinoso x1

Lechuga x1

Huevo de ave x1

Aderezo de ensalada x1 Recupera 10 de Saciedad, Resistencia física +10%, Resistencia física +170% y Duración 900 segundos Huevo al vapor con erizo de mar Erizo de mar x2

Huevo de ave x2 Recupera 10 de Saciedad y Recupera 15% + 20.000 PS Tostada con mermelada Frasco de arándanos x1

Frutilla x1

Grano Homi x3 Recupera 10 de Saciedad, Resistencia Eléctrica +1%, Resistencia Eléctrica +45% y Duración 900 segundos Pastel con tomate y huevo frito Tomate espinoso x4

Grano Homi x3

Huevo de ave x1 Recupera 10 de Saciedad, Resistencia al Fuego +1%, Resistencia al Fuego +45% y Duración 900 segundos Pastel de fruta Frutilla x2

Grano Homi x1

Fruta caída x1

Huevo de ave x1 Recupera 10 de Saciedad y Recupera 15% + 20.000 PS Vieiras hervidas Vieira x2

Lechuga x3 Recupera 10 de Saciedad y Recupera 15% + 20.000 PS Grupa asada Corvejón trasero x2 Recupera 500 de resistencia y Recupera 15% + 20.000 PS Pastel de brotes de helecho Brote de helecho x2

Arroz marrón x2 Recupera 10 de Saciedad y Recupera 16% + 34.000 PS Pan de chocolate Grano de chocolate x2

Arroz marrón x2 Recupera 10 de Saciedad y Recupera 16% + 34.000 PS Ensalada de fruta globo Fruta globo x2

Tomate espinoso x2

Aderezo de ensalada x1 Recupera 10 de Saciedad y Recupera 16% + 34.000 PS Sopa de brotes de helecho Brote de helecho x2

Lechuga x4 Recupera 10 de Saciedad y Recupera 16% + 34.000 PS Anguila picante Anguila eléctrica x2 Recupera 10 de Saciedad, Resistencia Eléctrica +10%, Resistencia Eléctrica +290% y Duración 900 segundos Sopa de anguila y hongos Anguila eléctrica x1

Hongo de fuego x2 Recupera 10 de Saciedad, Daño Eléctrico +1%, Daño Eléctrico +80% y Duración 900 segundos Sopa de cangrejo de mar Cangrejo ermitaño x2

Hongo x4 Recupera 10 de Saciedad, Resistencia al Fuego +10%, Resistencia al Fuego +290% y Duración 900 segundos Jugo de granada dulce Granada x2

Miel x2

Agua con gas x1 Recupera 10 de Saciedad y Recupera 16% + 34.000 PS Leche chocolatada Granos de cacao x2

Miel x2

Leche x1 Recupera 10 de Saciedad, Resistencia al Hielo +10%, Resistencia al Hielo +290% y Duración 900 segundos Té de fruta de dragón de fuego Fruta de dragón de fuego x2

Miel x2 Recupera 10 de Saciedad, Resistencia al Fuego +1%, Resistencia al Fuego +80% y Duración 900 segundos Estofado de percebes Percebe x2

Lechuga x2 Recupera 10 de Saciedad, Resistencia física +10%, Resistencia física +290% y Duración 900 segundos Pizza de percebes Percebe x1

Arroz marrón x2

Cebolla x1 Recupera 10 de Saciedad y Recupera 16% + 34.000 PS Té de azalea de nieve Azalea de nieve x1

Leche x1

Miel x2 Recupera 10 de Saciedad, Daño de Hielo +1%, Daño de Hielo +80% y Duración 900 segundos Cocoa de pino Conos de pino x1

Granos de cocoa x1

Leche x2 Recupera 10 de Saciedad y Recupera 16% + 34.000 PS Sushi de caviar Caviar x1

Arroz x2

Alga x2 Recupera 10 de Saciedad y Recupera 16% + 34.000 PS Albóndigas de papa y caviar Caviar x1

Papa x2 Recupera 10 de Saciedad, Resistencia física +1%, Resistencia física +80% y Duración 900 segundos

Recetas violetas

Receta Ingredientes Efecto Té de frutos secos Avellana x1

Conos de pino x2

Miel x1 Recupera 20 de Saciedad y Recupera 20% + 60.000 PS Pastel de batata violeta Batata violeta x1

Arroz marrón x3 Recupera 20 de Saciedad, Daño Eléctrico +2%, Daño Eléctrico +150% y Duración 1200 segundos Sopa de loto de nieve Loto de nieve x1

Miel x2 Recupera 800 de resistencia y Recupera 20% + 60.000 PS Arroz frito con trufas Trufa negra x1

Cebolla x1

Arroz x2 Recupera 20 de Saciedad, Daño físico +2%, Daño físico +150% y Duración 1200 segundos Fideos con hongos de oruga Hongo de oruga x1

Arroz marrón x3 Recupera 20 de Saciedad y Recupera 20% + 60.000 PS Filete grillado Corte de primera x1 Recupera 20 de Saciedad, Daño Eléctrico +15%, Daño Eléctrico +675% y Duración 1200 segundos Filete con salsa Corte de primera x1

Oronja de fuego x1 Recupera 20 de Saciedad, Daño de Fuego +2%, Daño de Fuego +150% y Duración 1200 segundos Carne braseada Panceta x1 Recupera 20 de Saciedad, Resistencia al Hielo +15%, Resistencia al Hielo +675% y Duración 1200 segundos Sandwich de Panceta Panceta x1

Arroz marrón x2

Huevo de ave x2 Recupera 20 de Saciedad, Resistencia al Fuego +15%, Resistencia al +675% y Duración 1200 segundos Sashimi de salmón Salmón x1 Recupera 20 de Saciedad, Daño de Hielo +2%, Daño de Hielo +150% y Duración 1200 segundos Caracol al horno con arroz Carroña de caracol x1

Arroz x2 Recupera 20 de Saciedad, Resistencia física +15%, Resistencia física +675% y Duración 1200 segundos

TOWER OF FANTASY | Códigos para septiembre

Los códigos de Tower of Fantasy solo están disponibles por tiempo limitado. No se sabe cuándo caducan, por lo que debes hacer el procedimiento lo más pronto posible. También puede suceder que la lista se actualice a mediados del mes, así que atentos con la información.

IFO3KN1GHQ0, disponible desde el 30 de agosto

JKGS7O1MA, disponible el 9 de septiembre.

EYP8I9TJQS, disponible el 13 de septiembre.

