El evento más nuevo de Tower of Fantasy, Ultimate Weapon, asigna a los jugadores la tarea de localizar jefes especiales y tomarles fotos a cambio de Aida Keepsakes, una nueva moneda para gastar. El detalle es que los jefes Frenzy Bud y Sinful Flame no se encuentran en el mapa como los demás. Si no sabes aún cómo resolver este misterio, te contamos todo en este artículo.

A diferencia de los otros jefes del evento de Tower of Fantasy, se puede acceder a Frenzy Bud y Sinful Flame a través del menú del evento. Para acceder al menú, siga los siguientes pasos:

Mantenga presionada la tecla Alt si está en la PC y haga clic en el ícono de regalo en la parte superior derecha de la pantalla

si está en la y haga clic en el ícono de regalo en la parte superior derecha de la pantalla Haga clic en la pestaña Ultimate Weapon en la parte inferior de la pantalla.

en la parte inferior de la pantalla. Haga clic en el cuadro ‘Destruir’ ubicado directamente encima del icono de la tienda de recuerdos

ubicado directamente encima del icono de la tienda de recuerdos Aparecerán dos modos de dificultad para elegir, completar los jefes en dificultad normal produce 200 recuerdos de Aida para gastar, y la dificultad de desafío te dará 500 recuerdos de Aida.

Haz clic en el cuadro azul ‘Ir’ para que te asignen compañeros de equipo o elige el tuyo propio si deseas jugar con amigos.

O seleccione el indicador gris ‘Entrar’ para viajar solo al dominio.

Serás transportado al dominio con los jefes. Tanto Frenzy Bud como Sinful Flame estarán en la arena y deben ser derrotados juntos.

y deben ser derrotados juntos. Durante la batalla, entra en el modo de cámara y tómales una foto para la sección Intel Gathering del evento (haz clic en el icono de la cámara en la esquina superior izquierda de la pantalla).

para la sección del evento (haz clic en el icono de la cámara en la esquina superior izquierda de la pantalla). Puedes abandonar el dominio sin derrotarlos y aun así recolectar los 200 recuerdos de Aida cada uno como parte de la etapa Intel Gathering del evento o derrotar a los jefes y ganar más.

TOWER OF FANTASY | Códigos de canje para noviembre de 2022

Los códigos de Tower of Fantasy ofrecen artículos muy útiles como Gold, Nucleus y más. Te contamos a continuación qué deberás hacer para mejorar tu inventario sin gastar dinero en la plataforma.

Los códigos de Tower of Fantasy están activos solo por tiempo limitado. No se sabe cuándo caducan, por lo que debes hacer el procedimiento lo más rápido posible.

9A98W5P0 | x1 Gold Nucleus

9AA5GFYG | 8888 oro y x1 SR Relic Shard Box

TOF666 | 8888 oro y x1 SR Relic Shard Box

TOF888 | 8888 oro, x1 Black Nucleus y x10 Crispy Grilled Fish

ILOVETOF | x1 Gold Nucleus y x5 Weapon Battery II

Tower of Fantasy está disponible como un juego de descarga gratuita para PC y dispositivos móviles Android y iOS.

