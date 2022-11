Tower of Fantasy es uno de los últimos multijugadores masivos online que ha ganado popularidad en teléfonos inteligentes y PC. Los exploradores tendrán que sobrevivir en Aida para descubrir los misterios que rodean al planeta alienígena, así como enfrentarse a poderosos villanos como Zee The Lieutenant, uno de los enemigos de élite de Tower of Fantasy.

Zee The Lieutenant es uno de los dos biostrikers en Tower of Fantasy. Puedes encontrarlo en el área de Crown Mines. Para llegar a Zee The Lieutenant, los jugadores deberán acudir a Lumina Spacerift, ubicada en el área sureste de Crown.

Una vez en este punto, ve hacia abajo y viaja un poco hacia el este para encontrar a Zee The Lieutenant y un grupo de francotiradores. Los jugadores pueden verlo fácilmente ya que empuña una sola katana. Al ser un enemigo de élite, Zee The Lieutenant tiene un escudo y poderosos combos de ataque. Si no se derrota rápidamente, Zee The Lieutenant puede causar una gran cantidad de daño a los jugadores de Tower of Fantasy.

Zee The Lieutenant tiene un escudo físico estándar. Recomendamos que los jugadores traigan un arma de alto valor de fragmentación para romperlo. Un arma con un gran AOE (área de efecto) también será útil ya que Zee The Lieutenant está rodeado de muchos enemigos menores.

Los jugadores desbloquearán un nuevo logro en la sección The Monster in the Battle después de derrotar a Zee The Lieutenant por primera vez. Este logro te dará 7 monedas de logro y 10 cristales oscuros. Aquí te compartimos un tutorial sobre cómo hallarlo y derrotarlo en Tower of Fantasy.

TOWER OF FANTASY | Códigos de canje para noviembre de 2022

9A98W5P0 | x1 Gold Nucleus

9AA5GFYG | 8888 oro y x1 SR Relic Shard Box

TOF666 | 8888 oro y x1 SR Relic Shard Box

TOF888 | 8888 oro, x1 Black Nucleus y x10 Crispy Grilled Fish

ILOVETOF | x1 Gold Nucleus y x5 Weapon Battery II

Tower of Fantasy está disponible como un juego de descarga gratuita para PC y dispositivos móviles Android y iOS.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.