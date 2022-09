Tower of Fantasy, el multijugador masivo online desarrollado por Epic Games, ha lanzando un nuevo evento llamado Wheel of Fantasy, donde los jugadores podrán llevarse interesante artículos, desde atuendos hasta armas y núcleos. Te contamos todos los detalles de este nuevo evento.

El evento Wheel of Fantasy en Tower of Fantasy es bastante simple. Tienes hasta la madrugada del 4 de octubre de 2022 (5:00 a.m. - hora del servidor) para sacar artículos al azar de la tienda a cambio de monedas Gachapon.

Wheel of Fantasy es solo una máquina expendedora de Gachapon. Solo puedes participar en el evento si has completado la misión principal “Intrusos de la estación ecológica”.

Nuevo evento en Tower of Fantasy

Los jugadores recibirán cinco monedas Gachapon gratis en el evento tras iniciar sesión. Una vez que los haya usado todos, debe comprarlos en la tienda: una moneda Gachapon cuesta 100 cristales oscuros, por lo que es solo un poco más barato que un núcleo rojo.

WHEEL OF FANTASY | Las recompensas

Los premios varían de tu suerte en cada giro. Los artículos legendarios, especialmente los artículos cosméticos, tienen menos posibilidades que los demás. Sin embargo, los elementos en la máquina también son limitados y cuanto más obtengas, mayores serán las posibilidades de obtener los legendarios.

1 x Elegant Outfit “Fantasy”

1 x Night Butterfly Hair Pin

1x Monocle of Truth

1 x Profile Avatar

1 x Profile Frame

1 * Chat Bubble

3 x Red Nucleus

3 x Gold Nucleus

3 x Special Voucher

3 x Proof of Purchase

3 x “Spacetime Rift” Relic Shard

2 x Advancement Module

10 x 2 Booster Modules

10 x 2 “Omnium Hand Cannon” Relic Shards

5 x Joint Supply Chip I

10 x Weapon Battery III

15 x Matrix Data Pack III

5 x 4 Weapon Augment Kit Boxes

9 x 5000 Gold

Haciendo las matemáticas, necesitarás 87 monedas Gachapon para obtener todos los artículos de Wheel of Fantasy. Si restamos los 5 gachapones gratis, hay que gastar un total de 8200 cristales oscuros.

TOWER OF FANTASY | Cómo farmear cristales oscuros

Explora el mapa para abrir cofres, descubrir teletransportes, abrir el mapa y demás. Esta actividad es recompensada con cristales oscuros.

Otra manera es desbloquear logros. Hay varios hitos y tareas por realizar y la mayoría te recompensa con entre 5 a 20 cristales oscuros.

La historia principal también ofrece cristales oscuros según avances cada episodios. Esto hará que tu personaje evolucione y, con cada cinco niveles, podrás llevarte un paquete de cristales oscuros.

Con lo anterior, también podrás subir de nivel en tu Pase de Batalla. Algunos niveles recompensancon cristales oscuros gratis.

La mejora de vehículos, específicamente a partir del Nivel 32, trae recompensas como 20 cristales oscuros cada cinco niveles de mejora.

Por último, descubrir nuevas recetes es recompensado con cristales oscuros. Unos cinco cristales oscuros pueden ser reclamados desde las ollas por cada receta desbloqueada.

