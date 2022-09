Tower of Fantasy cuenta con un mapa tan grande que puede ser un tanto molesto ir por recursos. Por allí tendrás algunas misiones, recolectar ingredientes y mucho más cosas. Tantas actividades serían una pesadilla si es que no fuera por el mapa interactivo. No nos referimos al mapa que abres en medio de la partida, sino uno que viene desarrollándose según tu avance.

Como todo multijugador masivo online de mundo abierto que se respete, Tower of Fantasy cuenta con un sistema de mapa interactivo para facilitar el acceso a lugares, enemigos secretos y buscar ingredientes.

No hace falta que estés dentro de Tower of Fantasy para acceder al mapa interactivo, porque puedes acceder desde la web oficial traducida al español. Allí verás todos los elementos y filtrarlos para solo quedarte con los más importantes para tu misión. Todas las herramientas están disponibles en la barra de herramientas de la izquierda.

TOWER OF FANTASY | Mapa interactivo

El mapa interactivo de Tower of Fantasy muestra los jefes y jefes mundiales, una de las actividades que ayudan a la comunidad a subir de nivel. También puedes buscar elementos como Núcleos Dorados para comprar lo que gustes en la tienda.

Una aclaración importante es que el mapa interactivo no está sincronizado con las partidas de Tower of Fantasy. La recomendación es tener el mapa abierto en un PC o en algún otro medio. Puedes hacerlo en el mismo smartphone en el que estás jugando, pero la experiencia no será la mejor.

Puedes jugar Tower of Fantasy en dispositivos móviles Android y iOS, así como en computadora. El videojuego es gratuito.

TOWER OF FANTASY | Cómo encontrar los ingredientes

Los ingredientes de Tower of Fantasy se dividen en especias, plantas y animales. Cada fuente de alimento tiene su propio método de obtención. Es más, como sucede con las vieiras, hay zonas específicas que deberás visitar para tener en el inventario los artículos más exclusivos.

Recuerda que, para cocinar en Tower of Fantasy, la comunidad debe encontrar los calderos u ollas que hay repartidas por todo el escenario. No es tan difícil dar con ellos, así que eso es lo más elemental para saber en qué momento quieres y dónde ponerte a cocinar en las partidas.

Puedes leer aquí dónde encontrar todos los ingredientes en el mapa de Tower of Fantasy.

