Tower of Fantasy, el multijugador masivo online creado por Hotta Studios, congrega cada vez a más jugadores en los sistemas operativos Android y iOS, así como en PC. El título fue diseñado para descarga gratuita, pero cuenta con un sistema de micropagos que no todos se dan el lujo de gastar. No obstante, la exploradores puede usar los códigos de canje para noviembre de 2022.

Los códigos de Tower of Fantasy ofrecen artículos muy útiles como Gold, Nucleus y más. Te contamos a continuación qué deberás hacer para mejorar tu inventario sin gastar dinero en la plataforma.

Los códigos de Tower of Fantasy están activos solo por tiempo limitado. No se sabe cuándo caducan, por lo que debes hacer el procedimiento lo más rápido posible.

TOWER OF FANTASY | Códigos de canje para noviembre de 2022

9A98W5P0 | x1 Gold Nucleus

9AA5GFYG | 8888 oro y x1 SR Relic Shard Box

TOF666 | 8888 oro y x1 SR Relic Shard Box

TOF888 | 8888 oro, x1 Black Nucleus y x10 Crispy Grilled Fish

ILOVETOF | x1 Gold Nucleus y x5 Weapon Battery II

TOWER OF FANTASY | Cómo canjear los códigos

Primero, haga clic en el ícono de la caja de regalo en la esquina superior derecha de la pantalla principal.

Presione “Recompensas” en el menú inferior.

Desde “Recompensas”, presione “Intercambio” (Exchange) en el lado izquierdo de la pantalla.

Ingrese el código de canje de regalo en el cuadro en el lado derecho de la pantalla y luego presione Confirmar.

Si el código se ingresó correctamente, el juego dirá “¡Canje exitoso!”

Después de unos momentos, los jugadores de Tower of Fantasy deberían ver un ícono de correo debajo del minimapa en la esquina superior izquierda.

deberían ver un ícono de correo debajo del minimapa en la esquina superior izquierda. Haga clic en el ícono de correo y luego presione el botón “Reclamar” para obtener las recompensas del código de cupón.

Si hay más de una recompensa como parte del código, los jugadores recibirán cada artículo en un correo electrónico por separado, así que no se pierda ninguno.

Tower of Fantasy está disponible como un juego de descarga gratuita para PC y dispositivos móviles Android y iOS.

