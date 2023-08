Hay veces que los desafíos más simples acaban siendo un reto descomunal. ¿Qué pasaría si te digo que recién podrás dormir cuando ganes una partida de Call of Duty: Warzone 2? Quizá creas que lo puedas lograr en un par de horas dependiendo de tu habilidad... Pues bueno, un streamer lo logró después de jugar un día entero de manera continuada.

Hablemos de Erobb211, un streamer en Twitch que ha ganado fama internacional por prometer que no terminaría su transmisión hasta ganar una partida en Call of Duty: Warzone 2. Pobre tipo, nunca creyó que su ingenuidad lo llevaría a la desesperación.

Las horas pasaron y Erobb no conseguía ganar la partida para acabar la transmisión. Recién pudo irse a dormir después de 26 horas.

“No me iré hasta ganar una partida”, rezaba el título de la transmisión. Imaginamos que la cosa iba seria cuando se vio obligado a una secuela con “No me iré hasta ganar una partida: Día 2″. Por suerte para Erobb, no hubo parte tres ni cuatro.

Por si nunca has jugado Call of Duty: Warzone 2, Erobb tuvo las agallas de prometer ganar una partida en el modo Battle Royale, es decir, salir como el único victorioso tras enfrentarse a decenas de jugadores en simultáneo. A veces la victoria depende de la suerte y otras de tu habilidad para recolectar recursos y saber elegir tus batallas.

Puedes ver aquí cómo fue ese épico momento en el que Erobb pudo poner fin a la transmisión. Solo dirígete al 1:03:47.

Momentos épicos del streaming

La anécdota de Erobb nos he hecho recordar otros momentos épicos en la historia del streaming de videojuegos:

ETyler “Ninja” Blevins se convirtió en uno de los streamers más populares del mundo gracias a su habilidad en Fortnite y su colaboración con Drake en una transmisión en vivo, que ayudó a dar a conocer el mundo de los streamers a una audiencia aún más amplia.

El streamer Michael “Shroud” Grzesiek es conocido por su habilidad excepcional en los shooters. Uno de sus momentos épicos fue cuando realizó un asombroso “headshot” en PUBG, que se volvió viral y demostró su destreza en el juego.

El streamer Darbian logró un momento épico al batir el récord mundial de speedrun en “Super Mario Bros”, completando el juego en menos de 5 minutos y 59 segundos en tiempo real.

El misterioso streamer conocido como Dream batió el récord mundial de velocidad en completar Minecraft, lo que desató debates y controversias en la comunidad sobre la autenticidad de sus logros.

