Tan solo en el primer straming de Ronaldo en Twitch, más de 20 mil espectadores se conectaron para ver sus gameplays. El ex futbolista brasilero también ingresa al mundo de los videojuegos.

Recordemos que varios de sus compatriotas de la Selección de Brasil también son gamers, como Lucas Paquetá, Neymar Jr. o Casemiro. Todos los mencionados han jugado juntos Counter-Strike: Global Offensive.

Ronaldo, en cambio se abrió este canal de Twitch para compartir sus partidas de Call of Duty: Warzone, el Battle Royale. Puedes encontrarlo en la plataforma morada como RonaldoTV.

En su primera aparición por Twitch logró llegar a un pico de más de 20 mil espectadores y el promedio durante su trasmisión fue de 11 mil. Comenzó a aparecer en cámaras desde inicios de noviembre .

Cuenta con más de 73 mil seguidores en la plataforma y se espera que su crecimiento sea exponencial tras tratarse de una figura sumamente popular. “Con el aislamiento de la pandemia sentí una necesidad cada vez mayor de conectarme e interactuar con vosotros. Empecé a jugar más y el mundo de los videojuegos, que ya me fascinaba, entró en mi rutina de una vez por todas. Como vosotros, también aprendí mucho, me interesé más por el universo digital y por la forma en que los jóvenes están cambiando hábitos y, en consecuencia, patrones de consumo”, comentó el ex futbolista según reporta el medio Millenium.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.