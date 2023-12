Hace ya un tiempo, en el año 2014, Ubisoft lanzó The Crew, un título de carreras MMO el cual ha sido eliminado de Steam sin previo aviso, lo cual ha generado cierta polémica entre la comunidad gamer que aún lo disfrutaban, fuera de que ya tenemos The Crew 2 y The Crew Motorfest.

Según los informes, The Crew ha dejado de venderse en Steam, PlayStation y Xbox, como también en la misma tienda de Ubisoft. Sobre esto, la compañía gala no se ha pronunciado por lo que no se tienen mayores detalles sobre esta decisión.

Pero eso no es todo, ya que todos los gamers que compraron el juego podrán jugarlo hasta el 31 de marzo del próximo año. Luego de esa fecha, los servidores serán cerrados de manera definitiva, por lo que será imposible poder jugarlo.

The Crew estaba disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.