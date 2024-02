Este año, a la fecha, no se esperan grandes lanzamientos tanto de PlayStation como tampoco de Xbox, pero esto no implica que otras compañías publiquen excelentes videojuegos a lo largo de este 2024, como es el caso de un nuevo título de Need for Speed, franquicia de Electronic Arts.

Y es que según algunos influencers, estos fueron contactados para asistir a las oficinas de la desarrolladora Criterion Games en Gulford, Reino Unido para hacer un feedback, o mejor dicho dejar sus impresiones con relación a un nuevo proyecto, lo cual sería nada más y nada menos que un nuevo videojuego de Need for Speed.

Ahora bien, como es algo habitual en la industria del gaming, por temas de embargo no se pueden conocer detalles sobre este título. Salvo el hecho que personalidades como Trigger, blackpanthaa, kuru, junto a otros especialistas en el mundo del automovilismo, fueron invitados a este evento. Pero fuera de esto, no se ha podido confirmar o negar qué han hecho en concreto.

Solo queda esperar a los próximos meses para tener más información del título, salvo el hecho de que llegará este año.