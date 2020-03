Uncharted, pese a perder constantemente directores, sigue en camino. Tom Holland tomará un papel protagónico en esta cinta, una de las más importantes de su carrera tras interpretar a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El día de ayer, el medio ‘Variety’ compartió la información que el actor español se unía al rodaje en esta adaptación del juego a la pantalla grande. A su vez, los actores Sophia Ali y Tati Gabrielle también se unen al reparto.

El mismo actor malagueño compartió en su cuenta de Twitter una imagen que confirmaba los rumores. “Comenzando la aventura... Uncharted está llegando”, se lee en el mensaje.

Por lo pronto, se desconoce el papel que tomará en la cinta. Solo se ha revelado que Tom Holland tendrá el papel protagónico de Nathan Drake en una versión mucho más joven.

“Cuando me senté con el presidente de Sony Pictures, Tom Rothman, y hablamos de videojuegos, le comenté que acababa de pasarme Uncharted 4, él me dijo 'bueno, ¿por qué no haces de Nathan Drake”, declaró Holland hace unos meses atrás.

Uncharted, la película, se basará en la cuarta entrega de PlayStation y estará dirigida por Ruben Fleischer, conocido por la última adaptación de ‘Venom’.