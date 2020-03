Uncharted: Antonio Banderas se suma al elenco de la película junto a Tom Holland y Mark Wahlberg.

Uncharted es uno de los videojuegos más populares de todo el mundo. Hace unos meses se confirmó que la obra dirigida por Ruben Fleischer será llevada a la pantalla grande con una adaptación con populares actores de Hollywood.

A pesar de que no ganó ningún Oscar este año, la producción de la película ha decidido llamar a Antonio Banderas. Según Deadline, el actor se hará presente en Uncharted, la adaptación de la popular saga de videojuegos.

Banderas no será el único actor conocido que estará presente en la película. Como ya sabemos, Tom Holland será Nathan Drake en esta nueva adaptación que ya cuenta con una alta expectativa por parte de los fanáticos.

Asimismo, Uncharted también cuenta con otros rostros conocidos. Mark Wahlberg interpretará a Victor Sullivan. Sophia Ali y Tati Gabrielle también se han sumado al elenco de la película.

El film estará bajo la producción de Avi Arad, quien anteriormente estuvo a cargo de ‘Spider-Man: Un nuevo universo, Venom’. Uncharted estará basado en el videojuego del estudio Naughty Dog (The Last of Us).

Uncharted cuenta con siete entregas (cuatro de la línea principal y tres spin-off). La saga ha vendido más de 41 millones de unidades en todo el mundo, con los cuales ha logrado batir récords. En el comienzo, la película estuvo bajo la dirección de Travis Knight, quien se retiró y terminó cediéndole su puesto a Fleischer.