PlayStation ha contado con una importante saga de aventuras que ha competido cara a cara con Tomb Rider: Uncharted. Curiosamente, se han realizado varias cintas del primer juego pero nunca de las aventuras de Nathan Drake.

Por este motivo, hace varios años se planteó la posibilidad de realizar una cinta con actores de carne y hueso. El problema no fue ni el guión ni el reparto; realmente, la mayor problemática fue la dirección.

Importantes cinematografos como David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon, Shawn Levy y Dan Trachtenberg han estado detrás de este proyecto pero todos han abandonado.

Travis Knight (Kubo and the Two Strings y Bumblebee) fue el último que aceptó la dirección de la película Uncharted. No obstante, el medio Dedline afirma que Knight simplemente ha desistido de continuar debido a problemas de programación.

Según reporta la web, Tom Holland (actor que interpreta a Drake de joven) debe grabar la nueva cinta de Spider-Man de Marvel y Foz para mediados del 2020. Esto interfiere directamente con el calendario de Uncharted.