Una de las grandes sorpresas para los gamers fue la adaptación de la saga Uncharted al cine. Tom Holland fue uno de los primeros actores en confirmar su participación en esta cinta como el protagonista Nathan Drake.

Lamentablemente, esta cinta tuvo que cambiar de director en múltiples ocasiones y pausar su producción debido al coronavirus. Tras varios meses de haber estado todo detenido, el actor compartió por redes sociales que ya trabajaba en el rodaje.

Recientemente, Holland compartió un mensaje con todos sus seguidores: “Encantado de conocerte, soy Nate”. La publicación llegaba acompañada de una fotografía con el típico traje de Nathan Drake.

Uncharted, la película, presenta a Tom Holland como Nathan Drake. (Foto: Tom Holland)

Como se puede ver en la siguiente fotografía, la cinta parece estar inspirada en la primera entrega de PlayStation ya que el traje es casi calcado. ¿Crees que veremos el inicio de Drake en el cine?

Por lo pronto, no se ha revelado la trama de la cinta. Pese a esto, el actor adelantó algunos detalles en febrero de este año: “Si jugaste a los juegos no has visto lo que va a pasar en la película, y si no has jugado a los juegos disfrutarás la película porque es información que todos los demás están recibiendo al mismo tiempo".