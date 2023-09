En el mundo de los videojuegos existen títulos que permite el aprendizaje o refuerzo de diversos sentidos, como el ecológico. Y un claro de ejemplo de esto es Under The Waves, una aventura submarina la cual tiene más de una sorpresa al mensaje anteriormente mencionado.

Lo nuevo publicado por Quantic Dream ofrece una interesante trama dentro de un mundo submarino repleto de vida y tesoros.

La basura de uno es el tesoro de otro

Así pues, teniendo presente esto, la trama del título nos ubica en 1979, en las profundidades del Mar del Norte encarnando a un buzo profesional llamado Stan, quien deberá encargarse de la administración de una instalación industrial. Aquí, estaremos solos, alejados del mundo exterior, en un espacio en donde tendremos presente la trágica muerte de su hija Pearl. Todo esto para pensar, reflexionar y ver el rumbo que tomará su vida.

De esta forma, tendremos presente una trama la cual no será algo común, y que por lo mismo ha sido David Cage y Quantic Dreams quienes apadrinando este título, buscan que este nos relate algo más, una aventura interior, una introspección en donde un padre, cómo cualquier otro, tendrá que lidiar con algo muy fuerte, la muerte de su hija.

Pero para que Stan no este solo en este mundo, tendremos un compañero que nos ayudará en todas nuestras tareas por radio, esto fuera de una gran fauna submarina que nos acompañará. De esta forma, podremos explorar todo un mundo, ya sea buceando o haciendo uso de un minisub y darnos cuenta cómo las focas, ballenas, tiburones y demás animales acuáticos pueblas cada rincón de este hermoso plano.

Detalles aparte, y para ayudar a que la ambientación y sensaciones sean las correctas, el título goza de un filtro el cual distorsiona ligeramente lo que vemos y que permitirá apreciar todos los detalles de este mundo submarino, incluyendo detalles humanos que le pasan factura. Y es que Under The Waves es un videojuego ecologista, uno en donde veremos como Stan demuestra su rebeldía contra la explotación de recursos y la explotación desmedida de las grandes empresas de los recursos naturales

En las profundidades

Ahora bien, durante nuestra aventura desarrollaremos diversas tareas, las cuales podrían catalogarse como rutinarias. Es así qué adentrándonos en las profundidades, tendremos un mapa que nos ayudará y mostrará diversos puntos o lugares con tesoros, como cofres, planos, aviones hundidos, naufragios, y mucho más que podremos descubrir.

De esta forma, y por todo este universo, tendremos botellas de plástico, trozos de metal y fugas de petróleo, elementos que podremos recoger o arreglar de forma rápida. Además, el hecho de recolectar recursos se convierte en una de las principales mecánicas del título, ya que todo los recogido podremos transformarlo en combustible, mejoras, y demás. Un gran detalle que no solo pasa por lo estético.

Ahora bien, algunos detalles u objetos que encontremos como una guitarra o un cassette los podremos llevar al módulo vital para que se activen algunos minijuegos. Esto no es algo obligatorio ni tampoco influyen en la trama del título, pero enriquece el sentido de exploración que ofrece Under The Waves. Eso sí, los recursos no son eternos, y el minisub hará uso de combustible y reservas de oxígeno, por lo que habrá que estar bien apertrechados de contar con todo antes de salir en una nueva investigación, aunque es una lástima que nunca lleguemos a estar en peligro extremo.

Desafíos

Con relación a las misiones o tareas diarias, estas podremos desarrollarlas de forma rápida, pero son los momentos en donde Stan comienza a pasarlo mal y la narrativa del título los que realmente hacen de Under The Waves una grata experiencia. Veremos cómo Stan sufre alucinaciones o pesadillas muy vívidas, las cuales comienzan a pasarle factura, y más aún cuando la empresa para la cual trabaja no es lo que él esperaba.

Otro aspecto interesante, es que al adentrarnos en las diversas instalaciones submarinas, y reparar diversos equipos, tendremos que resolver algunos rompecabezas (“puzzles”), pero no serán un gran reto, ya que deberemos activar palancas, accionar paneles o abrir puertas.

Audio

Detalles aparte, el título cuenta con subtítulos en español, por lo que podremos leer toda la trama y diálogos sin problema alguno. Y por otro lado,la banda sonora está muy bien trabajada, incluso sabiendo ayudar a reforzar ciertos momentos claves en la trama del título.

Conclusión

Siendo sincero, debo decir que Under The Waves es una interesante propuesta pero que estoy seguro pasará por debajo del sonar de la mayoría de gamers en una temporada cargada de grandes lanzamientos.

Un trabajo interesante en las casi siete horas de un juego desarrollado por Parallel Studio y seleccionado por Quantic Dream, con una trama que engancha y saca partido a un agradable sistema de exploración el cual hará que uno siga buscando más en las profundidades del mar, pero que en el aspecto técnico debió ser un poco más pulido.

El análisis de Under The Waves fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Quantic Dream para consola PlayStation 5.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S

• DESARROLLADORA: Parallel Studio

• GÉNERO: Acción, Simulación Aventura

• DISTRIBUIDOR: Quantic Dream

• PUNTAJE: 8

Secuencia de juego de Under The Waves

